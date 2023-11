Secretaria Municipal de Esporte e Lazer garante incentivo a atletas em busca de melhores performances

Os judocas do Programa Talentos do Futuro, Anthony Gustavo, de 15 anos, e Juliana Beatriz, de 12, disputarão o Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô, que ocorrerá na cidade de Recife (PE), nesta sexta-feira e sábado (24 e 25), no Sesc Santo Amaro. O evento reúne os atletas destaques de cada estado do país.

Anthony disputará na categoria meio-médio, sub-18, já Juliana estará no meio-pesado, sub-13. Os atletas intensificaram os treinos nas últimas semanas com o objetivo de saírem campeões e fortalecerem a presença de Porto Velho no esporte brasileiro. Eles viajaram na quinta-feira (23), com apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

Os atletas foram acompanhados pela técnica e sensei do Programa Talentos do Futuro, Alda Cristina, que destaca a importância da participação de alunos em uma competição de nível nacional. “Essa competição nacional é uma oportunidade de nossos atletas mostrarem seus potenciais e principalmente acompanhar de perto o nível de uma disputa nacional. Só em poder chegar aqui já é uma grande vitória”, disse a professora.

Nesta sexta-feira (24) os atletas participam da pesagem e no sábado (25) acontecem as disputas. Para o Anthony, essa é uma experiência importante na carreira no judô. “Estou muito feliz com essa oportunidade que o Talentos do Futuro está me proporcionando. Com toda certeza, a partir dessa competição, vou me dedicar e focar no meu objetivo ainda mais”, disse o atleta. De acordo com Juliana, apesar de ser um campeonato de alto nível, eles farão o melhor. “Podem ter certeza que, quando a gente entrar no tatame, vamos nos esforçar para representar bem nosso estado”, disse Juliana.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o objetivo do Programa Talentos do Futuro é proporcionar oportunidade para as crianças e jovens se destacarem no cenário nacional. “Toda a secretaria fica feliz em saber que o Programa Talentos do Futuro está dando resultado. Esses judocas são a prova de que o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semes, está dando resultado. Boa sorte aos nossos atletas”, deseja a secretária.

TRAJETÓRIA

O atleta Anthony Gustavo é aluno do Programa Talentos do Futuro há seis anos. O faixa verde já participou de várias competições, e sua última conquista foi o primeiro lugar na 3ª etapa do Campeonato Estadual 2023 da Liga de Judô do Estado de Rondônia (Lijer).

Já Juliana Beatriz está há três anos no programa realizado pela Semes. Atualmente a judoca está na faixa amarela. A atleta é bi campeã estadual da Liga de Judô do Estado de Rondônia.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO