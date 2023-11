Competições de judô, basquetebol, futsal e outras são atrações dos Jogos Intermunicipais neste fim de semana, em Porto Velho

A semana foi movimentada durante os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), em Porto Velho, com vários polos esportivos da Capital rondoniense, recebendo partidas de algumas modalidades em disputa, que marcaram o encerramento da primeira fase.

Com o fim da primeira fase, foi possível conhecer os primeiros campeões do JIR, como no Futebol Society e Handebol, com a equipe feminina de Porto Velho campeã, além da masculina de Ariquemes. No Voleibol, Porto Velho ganhou com a equipe feminina e Vilhena, a masculina. As disputas aconteceram no Ginásio Cláudio Coutinho, Fidoca e em uma faculdade particular.

O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Júnior Lopes destacou que, o JIR está sendo uma oportunidade de mostrar a performance dos atletas, pois a competição “tem sido marcada por momentos de integração, não somente entre os municípios em destaque, mas também das equipes e toda a organização técnica que demonstram o fortalecimento do Esporte no Estado, e o público pode acompanhar de perto todas as disputas”.

MODALIDADES

Neste fim de semana, haverá estreia de outras modalidades durante o JIR, como: ciclismo; xadrez e judô, basquetebol, futsal e vôlei de praia, fechando todas as 13, que estarão em disputa durante a competição.

AGENDA

Confira as modalidades que serão disputadas neste sábado (18) durante os Jogos Intermunicipais de Rondônia. Os jogos iniciam às 8h e seguem até as 20h15.

Ciclismo: percurso definido pela coordenação;

Futsal e basquetebol: Ginásio Cláudio Coutinho, Avenida Pinheiro Machado, s/n, Bairro Olaria;

Vôlei de praia: Anexo do Ginásio Cláudio Coutinho, Avenida Pinheiro Machado, s/n, Bairro Olaria;

Judô: Ginásio Fidoca na Rua Esther Sales, s/n, Bairro Agenor de Carvalho; e

Xadrez: hotel particular, na Avenida Jorge Teixeira, nº 491, Bairro Nossa Senhora das Graças.

Fonte: Governo RO