Competições marcam o encerramento da primeira fase dos Jogos Intermunicipais de Rondônia, nesta quarta-feira

A produtora de Cacoal, Lucilene de Jesus Maia Santos, conquistou o 2° lugar no concurso Coffee of The Year 2023, realizado durante a Semana Internacional do Café, em Minas Gerais. Ela garantiu o pódio com amostras de Canephora “Robusta Amazônico”, enviadas à capital mineira, com apoio do Governo de Rondônia. O café de Lucilene desbancou 179 amostras classificadas, das quais 15 foram para a grande final do concurso.

O Coffee of The Year é realizado desde 2012, e tem por objetivo reunir os melhores cafés do Brasil e eleger os grandes destaques do ano, incentivando o desenvolvimento e a qualificação da cadeia. Segundo a direção do concurso, foram realizadas duas fases. A primeira recebeu as amostras que foram torradas e, posteriormente, provadas por profissionais licenciados pelo Coffee Quality Institute-CQI. Em seguida, as melhores foram provadas por compradores na Semana Internacional do Café.

Feliz pela vitória, Lucilene de Jesus agradeceu o apoio do Governo, responsável pelo envio das amostras. “Não tivemos esse custo porque o Estado custeou o envio dos grãos”, disse a produtora, que tem uma safra de 200 a 300 sacas de café por ano. Ela vende sua produção em Ministro Andreazza, mas neste ano, como teve uma safra de grãos selecionados, ela recebeu incentivo para participar desse certame internacional. “Agora nós vamos produzir esses grãos especiais e investir em um novo mercado”, acrescentou.

O secretário de Estado de Agricultura, Luiz Paulo ressaltou a importância da conquista da produtora Lucilene de Jesus e explicou que os esforços do Estado, produtores e das instituições voltadas à agricultura familiar têm obtido resultados notáveis. “A vitória da Lucilene comprova a qualidade na produção dos cafés de Rondônia”, afirmou.

Fonte: Governo RO