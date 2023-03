Compra de silêncio de atriz pornô pode levar Donald Trump à prisão

Reprodução/Twitter Donald Trump

Um suposto caso extraconjugal do ex-presidente americano Donald Trump está preocupando o político, que afirmou aos seus simpatizantes que espera até mesmo ser detido nesta terça-feira (21) em decorrência de um pagamento feito para comprar o silêncio de uma atriz pornô em meados de 2016.

Leia também Trump diz que será preso na terça-feira e pede protestos de apoiadores

Além disso, as atitudes do ex-mandatário, de 76 anos, deixou as forças de segurança dos Estados Unidos em alerta, já que ele convocou seus apoiadores para que façam protestos para impedir a sua prisão. Caso Trump realmente seja preso, essa será a primeira vez na história do país.

“O principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos Estados da América será preso na terça-feira da próxima semana. Proteste, leve de volta nossa nação!”, escreveu Trump, que espera concorrer novamente à presidência dos Estados Unidos em 2024.

Relembre o caso

O ex-presidente do Estado Unidos teria pago cerca de US$ 130 mil (cerca de R$ 682 na cotação atual) à atriz pornô Stormy Daniels algumas semanas antes das eleições presidenciais de 2016, para que ela se mantivesse em silêncio sobre um suposto relacionamento extraconjugal com o político.

Apesar de o pagamento não ter sido ilegal, ele foi justificado como honorário advocatício para um dos advogados de Trump, Michael Cohen — é essa tentativa de esconder a natureza do pagamento que pode ser considerada criminosa.

Promotores afirmam que foi uma falsificação de registro comercial, além disso, segundo eles, pagamento indireto também seria uma tentativa de esconder uma relação dos eleitores.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo