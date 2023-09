Compradores internacionais de café visitam Rondônia e conhecem a excelência dos Robustas Amazônicos

Uma comitiva internacional de compradores de café participa, no período de 29 de agosto a 2 de setembro, no Cacoal Selva Park, do primeiro cupping (degustação de cafés) dos Robustas Amazônicos. O evento está sendo promovido pelo programa Exporta Mais Brasil, da ApexBrasil, com o apoio dos Cafeicultores Associados da Região das Matas de Rondônia (Caferon) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Participam do encontro 23 compradores de café de 11 países, incluindo África do Sul, Armênia, Bélgica, Canadá, China, Emirados Árabes, Estados Unidos, Grécia, Jordânia, Paraguai e Reino Unido. Durante o evento, estão sendo avaliadas amostras de café de 22 famílias, sendo 19 de Rondônia e três do Acre. Entre elas há 12 amostras de cafés cultivados por mulheres e duas por indígenas.

Além da degustação, os compradores internacionais tiveram a oportunidade de conhecer a técnica de clonagem do café Robusta Amazônico, que tem revolucionado as lavouras por meio do selo de indicação geográfica – IG Matas de Rondônia, marca de qualidade, que pode abrir as portas do mercado internacional para os cafés robustas produzidos em Rondônia. Durante a visita, eles puderam plantar mudas de café, simbolizando a passagem do grupo pelo estado e fortalecendo os laços com os produtores locais.

O produtor rondoniense Juan Travain, presidente da Caferon, destacou na última quarta-feira (30), que o resultado do evento tem sido enriquecedor e muito satisfatório. Segundo ele, por meio do encontro, produtores e compradores estão tendo a oportunidade de manter contato direto, usufruindo da técnica mais moderna de comercialização da atualidade.

Segundo Juan, os compradores estão aprovando não apenas o café, mas também os produtores, a região e a forma como estão sendo recebidos. “Eles estão conhecendo a alimentação, o turismo e várias outras riquezas culturais locais, então não tenho dúvida de que levarão não só o café, mas também boas memórias da região”, frisou.

O deputado Cirone Deiró também destacou a importância do evento, no que diz respeito ao fortalecimento da cafeicultura rondoniense. Ele lembrou que ainda quando foi vice-prefeito de Cacoal, trabalhou para viabilizar o projeto que resultou na conquista da Indicação Geográfica do Café, Matas de Rondônia, uma iniciativa no sentido de valorizar as particularidades da produção rural, levando em consideração as condições geográficas, físicas e humanas de cada localidade.

Segundo Cirone Deiró, a visita dos compradores internacionais e a realização do cupping representam uma grande oportunidade para promover e impulsionar o café rondoniense no cenário global. “Essa iniciativa contribui diretamente para a expansão da exportação do café e para a consolidação da qualidade e excelência dos Robustas Amazônicos, produzidos em Rondônia”, disse.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO