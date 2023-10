Conab anuncia 6 mil toneladas de milho para produtores do Piauí

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) disponibilizará um volume total de 5.990 toneladas de milho em grãos para atender os criadores rurais de pequeno porte no estado do Piauí. Esse produto estará acessível por meio do Programa de Venda em Balcão (ProVB), que é gerenciado pela estatal.

A Conab já abasteceu suas unidades de armazenamento em locais estratégicos, incluindo Teresina (Parque Piauí), Parnaíba, Floriano, Campo Maior e Oeiras, com parte da quantidade de milho mencionada. A comercialização já teve início em tais municípios.

Para as demais localidades, a previsão é de que as vendas tenham início a partir da última semana de outubro. Na segunda quinzena do mês em curso, o valor por saca de 60 kg é de R$62,40, com preços sujeitos a reajustes quinzenais, conforme as tendências do mercado local.

Atualmente, o ProVB conta com a participação de aproximadamente 4.000 criadores cadastrados em todo o estado do Piauí. Cada inscrito tem um limite de aquisição de até 27.000 kg por mês. O Programa visa beneficiar pequenos criadores, abrangendo suinocultores, avicultores, bovinocultores, caprinocultores, ovinocultores, criadores de búfalos e de codornas.

A fim de participar do ProVB, os criadores interessados devem entrar em contato com a Conab, preferencialmente nas superintendências regionais ou unidades de armazenamento da instituição. Além disso, é necessário efetuar a inscrição no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican), atendendo a outros requisitos específicos do Programa.

