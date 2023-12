Evento é aberto ao público e começa às 15h

Está chegando o grande dia para a escolha da Miss e do Mister Viver Ativo 2023. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) está preparando a cerimônia que acontecerá na próxima quarta-feira (13), na Quadra Poliesportiva Sérgio Carvalho, no bairro Esperança da Comunidade.

Essa é a terceira edição do concurso que tem como objetivo proporcionar autoestima e vivacidade tanto para os participantes quanto para a plateia, para mostrar que a idade é apenas um número, é uma chance de celebrar a diversidade e a riqueza da vida em todas as idades.

O evento para a escolha dos vencedores será aberto para amigos, familiares e comunidade em geral. A cerimônia contará com a participação da Banda Bom de Beijo, que fará uma apresentação especial repleta de música e entretenimento para celebrar a premiação. O concurso é uma competição única que visa destacar a elegância e a alegria das pessoas com mais experiência de vida.

Para a disputa deste ano, dez idosos se candidataram, e os jurados deverão avaliar os seguintes quesitos: vestimenta, desenvoltura, beleza e simpatia com notas que variam de cinco a dez. Segundo a Secretaria da Semes, Ivonete Gomes, tudo está sendo preparado com muito carinho para o grande dia. “A escolha da Miss e do Mister é mais do que uma disputa entre os concorrentes, é um grande momento de confraternização para celebrarmos a vida. Nossos idosos do projeto merecem todo nosso cuidado com a saúde, principalmente qualidade de vida”, finalizou.

O evento também integra a programação desenvolvida pelo Programa Qualidade de Vida, que durante o ano de 2023 atendeu mais de 100 idosos em três polos: Esperança da Comunidade, Eduardo Lima e Silva e Centro de Convivência do Idoso (CCI). Foram realizadas diversas ações neste ano, e o Concurso Miss e Mister encerra as atividades. A programação começa a partir das 15h e será aberta ao público com entrada gratuita.

Texto: André Oliveira

Foto: Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO