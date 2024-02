Concurso Nacional Unificado: entenda como serão as provas 

Os desfiles oficiais das 49 escolas de samba filiadas à União das Escolas de Samba Paulistanas (Uesp) serão realizados nos próximos dias 10, 11 e 12 em vários pontos da capital paulista. É uma opção para quem não quer enfrentar a maratona no Sambódromo do Anhembi e prefere ficar nos bairros. São desfiles de grupos de acesso, com agremiações movidas pela paixão, pelo samba e pela folia. A entrada para todos os desfiles é gratuita.

Os desfiles carnavalescos no Butantã começam neste sábado (10), a partir das 19h, com as apresentações de 14 escolas de samba do Grupo de Acesso de Bairros 3: Imperial da Vila Penteado, Paulistanos da Glória, Estação Invernada, Cacique do Parque, Acadêmicos do Ipiranga, Locomotiva Piritubana, Quilombo Asas da Liberdade, Unidos do Jaçanã, Folha Verde, Cabeções de Vila Prudente, Acadêmicos do Campo Limpo, Império do Samba, Raízes de Vila Prudente e Primeira da Aclimação.

No domingo (11), às 21h, o Afoxé Omo Odé abre os desfiles no Butantã. Em seguida, se apresentam seis escolas de samba do Grupo Especial de Bairros: Leandro de Itaquera, Lavapés Pirata Negro, Flor de Vila Dalila, TUP, Unidos de Santa Bárbara e Combinados de Sapopemba.

Na segunda-feira (12), também no Butantã, ocorremos desfiles de mais seis agremiações do Grupo Especial de Bairros: Unidos do Vale Encantado, União Imperial, Isso Memo, Unidos de Guaianases, Brinco da Marquesa e Raízes do Samba.

Direto do Butantã, os desfiles do Grupo Especial de Bairros serão transmitidos, ao vivo, pelo canal da Uesp no YouTube.

Vila Esperança

A pista na Vila Esperança vai receber nos dias 10, 11 e 12 as escolas de samba filiadas à Uesp.

No sábado, a partir das 20h, desfilam as 11 escolas de samba do Acesso de Bairros 2: Oba Oba, Filhos de Zumbi Zaire, Boêmios da Vila, Só Vou Se Você For, Em Cima da Hora Paulistana, Penha, Flor de Liz, Filhos da Santa, Acadêmicos do Butantã, Explosão da Zona Norte e Dragões de Vila Alpina.

Os desfiles do Grupo de Acesso 1 de Bairros foram divididos em dois dias, também na Vila Esperança.

Seis agremiações desfilam no domingo: Império Lapeano, Saudosa Maloca, Príncipe Negro, Mocidade Robruense, Prova de Fogo e Os Bambas.

Mais seis agremiações do Acesso de Bairros 1 se apresentam na segunda-feira: União Independente da Zona Sul, Tradição Albertinense, Passo de Ouro, Império Real, União da Vila Albertina e Acadêmicos de São Jorge.

Na Vila Esperança, o desfile é na Rua Alvinópolis, próximo ao Metrô Vila Matilde. No Butantã será na Avenida Eliseu de Almeida, próximo ao Metrô Vila Sônia. A programação faz parte do calendário oficial do carnaval da cidade de São Paulo.

Blocos de fantasia

Os 16 blocos de fantasia filiados à Uesp desfilaram nos dias 3 e 4 de fevereiro na Vila Esperança. Os desfiles foram transmitidos ao vivo e agora estão disponíveis no canal da Uesp no YouTube.

Mais de 20 mil pessoas estiveram na Vila Esperança para assistir aos desfiles dos blocos de fantasia, que também fazem parte do carnaval oficial da cidade de São Paulo.

