Concurso O Quilo É Nosso recebe inscrições até 6 de setembro

As inscrições para o concurso O Quilo É Nosso, que vai escolher o melhor restaurante a quilo do Brasil, foram prorrogadas até a próxima quarta-feira (6 de setembro). Promovida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em parceria com o Mundo Mesa, a premiação visa valorizar um modelo de negócio considerado genuinamente brasileiro e que recebe milhares de clientes todos os dias.

A sétima edição do evento será realizada entre os dias 12 e 22 de setembro. O concurso tem três etapas, no total. Na primeira, os restaurantes participantes criam uma receita especial para compor o cardápio durante todo o período do evento. Serão avaliados cinco critérios, por voto popular e por um júri técnico local: limpeza, ambiente, atendimento, qualidade geral do buffet e receita participante do concurso. Os três melhores restaurantes de cada cidade ou região participante são classificados para a etapa seguinte e disputam o título estadual.

Nesta fase, os pratos desses três estabelecimentos passam por avaliação do júri local, para escolha do campeão estadual. Na última etapa, os campeões de cada estado se apresentam e disputam o título nacional, em um evento realizado em São Paulo nos dias 25 e 26 de outubro.

No ano passado, pela primeira vez, um estabelecimento de Belo Horizonte, cidade precursora dos negócios de comida a quilo, ficou com o título. O restaurante Beggiato preparou o prato nhoque de abóbora ao molho de cogumelos e sálvia. O concurso também já elegeu campeões em mais quatro cidades: Manaus (restaurantes Mercato Brazil Manauara e Gaúcho’s Gourmet), Fortaleza (Verdelima), Curitiba (Tomilho) e Franca, em São Paulo ( Arroz com Feijão).

Este ano, todos os restaurantes participantes irão receber uma mentoria de marketing e atendimento realizada por parceiros da Abrasel. As inscrições podem ser feitas no site do concurso.

Fonte: EBC GERAL