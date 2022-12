Concursos “Viva Rondônia” e “Meu Município, Minha Rondônia” premiam participantes com melhores fotos

Para compor o banco de imagens da Superintendência Estadual de Turismo – Setur, além de demonstrar as belezas de Rondônia e atrair a população para conhecer mais das riquezas históricas, culturais, patrimoniais, arquitetônicas, artísticas, étnicas, alinhadas com a memória rondoniense, em favor deste eixo importante do Estado, foram realizados os concursos de fotografias “Viva Rondônia” e “Meu Município, Minha Rondônia”, que abrangeram Porto Velho e municípios do interior do Estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o incentivo ao turismo por meio da fotografia, “faz com que as pessoas possam conhecer o potencial turístico do Estado, que possui vários locais para a prática de pesca, locais de banhos e visitação. Rondônia possui várias atrações neste setor que está crescendo e continuará avançando ainda mais”, disse o governador.

O gestor da Setur, Gilvan Pereira Júnior, ressalta que os concursos de fotografia apresentam o Estado e dão visibilidade aos grandes locais turísticos e as belezas naturais, “atraindo os olhares da população em saber que Rondônia tem potencial turístico, fazendo com que jovens, adolescentes e adultos entendam essa força que está sendo desenvolvida para também, movimentar a economia do Estado”.

Para Rodrigo Húngaro, vencedor do prêmio “Meu Município, Minha Rondônia”, foi um grande privilégio participar do concurso. “Sou agradecido a Deus por esse dom, e estou muito feliz em fazer parte de um pedaço da história do Estado, mostrando por meio da minha visão, a nossa querida Rondônia”.

VIVA RONDÔNIA

O concurso teve como objetivo principal, a criação de um banco de dados com os atrativos turísticos do Estado, contemplando 25 municípios de Rondônia, contando com a participação de profissionais da fotografia e amadores, que fizeram sua inscrição e colocaram 10 imagens para concorrer à premiação.

O investimento no concurso de fotografia “Viva Rondônia”, foi no valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil, quinhentos reais), com recursos do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia – Conder. Foram 18 pessoas inscritas neste concurso, com nove sendo inaptas por falta de documentação especificada em edital, e outras nove pessoas foram premiadas.

A premiação aconteceu durante toda a semana aos ganhadores dos concursos, residentes no interior do Estado, a partir de 12 de dezembro e sendo concluído na sexta-feira, 16 de dezembro. A premiação para o primeiro colocado foi de R$ 2,5 mil; o segundo colocado recebeu o valor de R$ 1,7 mil e o terceiro colocado, R$ 1,3 mil. Três equipes da Setur se deslocaram para o interior do Estado para fazer as entregas da premiação, de forma simbólica.

MEU MUNICÍPIO, MINHA RONDÔNIA

O concurso contou com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Marcelo Cruz, onde foi destinado o valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil, quinhentos reais). Foram 11 municípios do Estado contemplados com o concurso, com a premiação destinada ao primeiro lugar de R$ 2 mil; para o segundo lugar R$ 1,5 mil e o terceiro lugar o valor de R$ 1 mil.

O “Meu Município, Minha Rondônia” teve como objetivo criar um banco de dados com imagens com atrativos turísticos para o Estado. As inscrições do concurso foram abertas para profissionais da fotografia e amadores, independente do município de Rondônia em que residem. Foram 20 pessoas inscritas no concurso, com 11 inaptas por falta de documentação específica e nove foram aprovadas.

PREMIAÇÕES

No próximo dia 20 de dezembro, serão feitas as entregas de premiações do concurso “Meu Município, Minha Rondônia”, para os ganhadores que concorreram no município de Porto Velho. A entrega será realizada no auditório Jerônimo Santana, do Palácio Rio Madeira – PRM.

A avaliação dos dois concursos de fotografia foram feitas por meio de equipe avaliadora, com portaria compartilhada, que abrangeu servidores da Superintendência Estadual de Turismo – Setur, Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, Secretaria de Estado da Educação – Seduc e Secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico – Sedec. Cada foto recebeu avaliação de acordo com critérios estabelecidos em edital, como tamanho, resolução e autenticidade do material.

Fonte: Governo RO