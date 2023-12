Conecta Empreendedoras: evento acontecerá em São Paulo e terá Gabi Lopes debatendo nova era do empreendedorismo feminino

Além da atriz, encontro também terá a presença de Luiza Trajano e diversas palestras e painéis com temas que abordam empreendedorismo, marketing, finanças e comunicação

Acontecerá no próximo dia 06, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, a quarta edição do “Conecta Empreendedoras”, evento realizado pelo Grupo Mulheres do Brasil que tem como objetivo construir um país melhor com o protagonismo feminino. A lista de convidados conta com diversos nomes fortes e influentes como Luiza Trajano, Carol Paiffer, Tatyane Luncah e, inclusive, a atriz, empresária e influencer Gabi Lopes, que tem se destacado também como palestrante.

O “Conecta Empreendedoras” é um evento com palestras, painéis e netweaving com mulheres que possuem uma micro ou nano empresa e querem impulsionar seu negócio. Além disso, também conta com mulheres que atuam em causas políticas, sociais e econômicas apoiando projetos e criando iniciativas que busquem transformação, inspiração e ferramentas que possam alavancar tudo o que a empreendedora já vem fazendo.

Ao longo de 10 horas, haverá várias palestras e painéis com temas como Atitude Empreendedora, Marketing Digital, Vendas, Comunicação, Finanças e vários outros. Para quem se interessou, ainda há ingressos disponíveis. Gabi revela que, com a proximidade do evento, a expectativa acaba aumentando.

“É uma honra estar aqui no Conecta porque esse é um evento que aborda assuntos que eu defendo e estou constantemente abordando, além de todas essas mulheres incríveis que fazem parte de tudo isso. Estou muito feliz e com as melhores expectativas possíveis!”, revelou Gabi.