CONFERÊNCIA MUNICIPAL União de órgãos públicos e sociedade civil deve fomentar a cultura e o desenvolvimento

A competição visa dar oportunidade para atletas que buscam ser grandes jogadores

As equipes masculina e feminina de voleibol do Programa Talentos do Futuro, de Porto Velho, embarcaram nesta sexta-feira (27) com destino à cidade de Jaru, distante quase 300 quilômetros de Porto Velho, para participar da 2ª edição do Festival de Base de Voleibol AFV COOPED.

O festival é sem fins lucrativos e tem como foco o desenvolvimento esportivo. Equipes de diversos municípios de Rondônia vão participar, nas categorias sub-18, sub-20 e sub-21, tanto no masculino quanto no feminino. Os jogos serão realizados em diversos locais, incluindo a quadra da Roima, a escola Olga Dellaia e o Ginásio Sebastião Mesquita.

A competição começa nesta sexta-feira (27) e segue até o próximo domingo (29). As equipes do programa treinam no Ginásio Eduardo Lima e Silva, zona Sul da capital e são comandadas pelo professor Madson Lisboa. Segundo o professor, a maioria dos atletas é da categoria de 13 e 14 anos, e a competição em disputa é sub-18. Independente das idades, o treinador afirma que é uma grande experiência para os alunos.

“O Talentos do Futuro está formando muitos atletas, têm muitos alunos que eram daqui e já jogaram em outras equipes da capital. Por isso, essa competição em Jaru traz a possibilidade de aumentar o nível ainda mais dos nossos atletas”, disse o professor.

Muitos pais e responsáveis acompanharam a saída dos atletas no ginásio Dudu, entre eles Daiane Morais, que é da mãe Isabela, de 13 anos. De acordo com Daiane, é muito importante o apoio da família nesse momento de competição. “Minha filha treina voleibol há quase 3 anos no Talentos do Futuro. Eu vou ficar aqui na expectativa e na torcida que eles vão trazer essa medalha”, disse a mãe.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o voleibol do Talentos do Futuro é uma das modalidades mais procuradas pelos pais, e os atletas vêm se destacando durante muito tempo no programa. “A prefeitura de Porto Velho, por meio da Semes, dá todo apoio necessário para que os nossos atletas possam participar de competições. É importante esse incentivo para que no futuro eles possam representar não somente a nossa capital, mas nosso Brasil”, finalizou a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO