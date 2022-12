Confiança e eficiência são os segredos de Deschamps para uma possível segunda final

Vittorio Pozzo conquistou duas Copas do Mundo seguidas à frente da Itália na década de 1930. Didier Deschamps está a dois jogos de repetir o feito com a França. Só não espere ouvi-lo insistir nessa possibilidade.

Quando o assunto surgiu durante uma entrevista à FIFA antes da semifinal contra o Marrocos, nesta quarta-feira, a resposta do técnico francês foi relativamente breve. “É um grande homem que realizou algo grande. Bom para ele”, disse Deschamps. “Se você quiser fazer uma comparação, eu só [cheguei] às semifinais por enquanto. precisamos pensar sobre a semifinal com o Marrocos.”

A réplica é compreensível, mas o técnico de 54 anos evidentemente conta com mais atos do que erros: campeão mundial como jogador em 1998; campeão mundial como treinador em 2018; e agora novamente na briga por um lugar na final no Qatar. Aliás, a França é o primeiro campeão mundial a chegar às semifinais desde o Brasil em 1998.

Perguntado se está fazendo a coisa certa, Deschamps o incentivou para a criação de uma boa dinâmica fora de campo. “Passo bastante tempo com a minha comissão, então eu converso com os meus jogadores coletivamente e individualmente”, explicou ele.

“Para mim, o mais importante é manter todo o mundo dentro dessa dinâmica e passar bastante tempo com os jogadores que não participam. Às vezes conversamos, outras vezes fazemos reuniões. Também temos conversas durante o dia. Eu não tenho um escritório onde posso recebê-los um a um, então temos uma relação alicerçada na confiança, que é importante existir entre os jogadores e eu.”

Os jogadores de Deschamps concordaram. “Falando de maneira geral, eu acho que ele é um treinador que faz de tudo para que os jogadores se sintam à vontade”, afirmou o zagueiro Jules Koundé.

“Quanto à sua abordagem, ele é claro quanto ao que espera de cada jogador. Isso permite que os jogadores se sintam integrados, seja jogando muito ou pouco. Temos especialmente uma ideia clara do que o treinador espera de nós, então eu acho que esse é um dos seus pontos fortes.”

O zagueiro Raphael Varane também elogiou o técnico francês. “Para mim, a maior qualidade do Didier como técnico é a capacidade de formar um grupo, de usar as qualidades de todos em prol de uma meta coletiva, além de colocar o tempo acima de tudo e usar as suas qualidades rumo à meta coletiva” , analisou Varane.

O que Deschamps busca acima de tudo, ao que parece, é eficiência. Esta certamente é uma maneira de retomar a suada vitória nas quartas de final contra uma Inglaterra que esteve melhor durante a boa parte do segundo tempo, antes do gol da vitória marcada por Olivier Giroud aos 12 minutos do fim do tempo regulamentar.

“Sempre há momentos importantes e decisivos”, disse ele. “Obviamente quando o time marca gol, mas há outros momentos quando o time enfrenta dificuldades, e você deve ser eficiente. O futebol é uma questão de eficiência. Quando chegamos à zona ofensiva e também à zona defensiva, uma grande equipe deve ser capaz de atacar corretamente e de defender corretamente.”

O adversário da França na semifinal é o Marrocos, que ostenta a melhor defesa do torneio com apenas um gol sofrido – e ainda assim, um gol contra.

“Os marroquinos têm um tempo que defendem muito bem, mas não são só defensivos, do contrário não conseguiram chegar às semifinais”, disse Deschamps.

“Eles também têm algumas armas ofensivas, mas com uma base defensiva, que é bem organizada e bastante racional. Com isso eles têm habilidade, porque os jogadores de ataque como (Youssef) En-Nesyri, [Hakim] Ziyech ou [Sofiane] Boufal podem criar problemas para os adversários. Eles dominam a sua arte, assim como qualquer outra grande equipe que está nas semifinais.

“O Marrocos certamente é o melhor time em termos de defesa, embora, conforme eu disse, os marroquinos estão aqui porque também conseguem fazer gols.” Em suma, um grande obstáculo aguarda os franceses no Estádio Al Bayt – e as comparações com Vittorio Pozzo também podem esperar mais um pouco.

Fonte: Agência Esporte