Confira a lista de árbitros Fifa para 2024

O Ji-Paraná perdeu por 6 a 0 na estreia da Copinha 2024 em São Paulo na noite desta quarta-feira. O jogo aconteceu no estádio Bento Abreu e foi transmitido pelo SporTV ao vivo. Os gos foram marcados por Léo (2x), Pedrinho (2x), Higor e Kayke.

Com este resultado, o Alvinegro conquista os seus primeiros três pontos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e assume a liderança do grupo 10 graças ao saldo de gols. O time de Rondônia, por outro lado, fica na lanterna da chave, também pelo saldo de gols. Apenas os campeões de cada grupo (e os oito melhores segundos colocados) se classificam para a fase seguinte da competição.

As duas equipes voltam a campo pela Copinha no sábado (6): o Corinthians enfrenta o Bangu, às 17h15; no outro jogo, o Ji-Paraná tenta se recuperar diante do Marília, os donos da casa, às 19h30.