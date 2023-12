Confira a programação da semana no Parque da Cidade

População pode ajudar denunciando descarte incorreto de lixo em áreas urbanas

Um intenso trabalho é realizado pela Prefeitura de Porto Velho para a recuperação do canal que passa ao lado da Praça Maria Rita de Cássia Costa de Mendonça (Praça 22 de Dezembro). Os serviços iniciaram na quinta-feira (15), por equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), e devem encerrar nesta segunda (18).

Conforme o coordenador de regularização ambiental da Sema, Roberval Zuniga, a limpeza faz parte do projeto de restauração de áreas ambientais realizada em outros canais da capital, como o do bairro Cohab, na zona Sul, do canal Santa Bárbara, próximo à Rodoviária Provisória, e do Parque Jardim das Mangueiras.

“Focamos na restauração desta área visto que ela se encontra ao lado de uma praça municipal e estava em situação deplorável. Primeiramente realizamos a retirada de lixo dos cursos d’água. Em seguida vamos instalar uma rede de contenção para que no aumento do período chuvoso, os lixos não ultrapassem as barreiras, evitando o entupimento de bueiros”, disse.

Após a restauração do córrego, Zúniga explica que as equipes passarão a trabalhar na recuperação da região em torno do canal. “Os serviços seguem com roçagem e limpeza da área de terra firme, e plantação de espécies frutíferas e florestais nas margens do córrego”, explicou.

Ainda de acordo com o coordenador, depois de finalizado os trabalhos no canal da Praça 22 de Dezembro, as equipes seguirão para fazer a limpeza do canal localizado entre o Parque da Cidade e o Porto Velho Shopping. Em caso de descarte incorreto de lixo ou entulho em locais inapropriados, a população pode denunciar ligando para o número 0800 647 1390 ou 3901-3150.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO