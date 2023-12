Confira a programação natalina desta semana no Parque da Cidade

Iniciativa foi possível através do projeto ‘Estante Mágica’

Cerca de 160 crianças participaram na tarde da última segunda-feira (4) da 2ª tarde de autógrafos do projeto ‘Estante Mágica’, realizado na Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Flamboyant, localizada na zona Leste da cidade. Através do projeto, os estudantes do 1º ao 5º ano tiveram a oportunidade de escrever um livro.

Através do Estante Mágica, crianças de todo o país escrevem e ilustram seu próprio livro durante as aulas, criam seus games e comemoram a conquista em um evento de autógrafos. Já são mais de 2,5 milhões de alunos impactados em todos os cantinhos do Brasil e mais sete países. Na escola, 512 estudantes participaram do projeto ao longo do ano, um aproveitamento de 100% das crianças matriculadas.

“Firmamos uma parceria com a Estante Mágica, onde foi executado o projeto aqui na escola e hoje foi a nossa tarde de autógrafos. É uma plataforma nacional que faz a parceria com as escolas para a execução do livro, todas saem com o livrinho em formato pdf, e aqueles pais que optaram e custearam, hoje estão saindo com o livro impresso. O projeto já é executado aqui desde o ano passado, a primeira versão foi antes da pandemia”, explicou Lucilene Félix, diretora da escola.

A pequena Jennyfer Maiara Santos Magalhães, de 11 anos, conta como foi o processo de escrita do livro dela. “É sobre uma menina perdida na floresta, foi fácil escrever, a gente foi pensando junto, perguntando”, detalhou a aluna do 5° ano.

A mãe era só orgulho da filha e aprovou a iniciativa da instituição de ensino. “Eu achei muito interessante, importante. É muito difícil hoje em dia esse estímulo à leitura”, comemorou Silmara Ferreira, dona de casa.

Texto: Renata Beccária

Foto: Renata Beccária

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO