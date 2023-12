Confira mais cliques do casamento de Larissa Manoela e André Luiz: ‘Inéditas’

Conforme apurado pelo gshow, com a designer das alianças, Ana Paula Bottecchia, as joias dos dois são em ouro 18k, cravejadas com diamantes brancos (na feminina) e pretos (na masculina), e têm as iniciais deles gravadas na parte interna, mais a data do casório. Larissa ainda usou par de brincos feitos com banho de ródio e pequenas pedras (cristal e zircônias) cravejadas.