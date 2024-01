Confira mudanças no corpo de Bruna Griphao após BB 23: ‘Muito treino’

Bruna Griphao tem mostrado nas redes sociais que transformou o corpo desde que saiu do “BBB 23”. A atriz, que já tinha um treinamento físico intenso antes do programa, acabou não conseguindo seguir com a mesma rotina dentro da casa e viu o físico mudar.

Ela retomou após o confinamento e vem compartilhando o resultado no Instagram, em fotos que destacam o abdômen. Após o fim de sua participação no reality, ela intensificou os treinos com a personal trainer Raphaela Pereira. Em entrevista ao site, ela fala sobre a rotina fitness de Bruna: