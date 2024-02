Confira os blocos de carnaval do Rio de Janeiro neste sábado

Começa neste sábado (10), o Circuito Brasília em Folia, a principal novidade do carnaval 2024 no Distrito Federal. A partir das 8 horas, os blocos de rua fazem a festa pelo trajeto que interliga o Setor Carnavalesco, no Setor Comercial Sul, a Plataforma Monumental, ao lado da Biblioteca Nacional, e a Plataforma da Diversidade, no Espaço Eixo Cultural Ibero-americano.

São quase 3 quilômetros carnavalescos, com circulação pelo Eixo Monumental e via de serviço S2, que sofrerão alteração no tráfego de automóveis para dar passagem à folia. Veja no mapa.

“Terá fluxo de trios e fanfarras, com programação simultânea nos três palcos e ao longo de todo o corredor por onde as pessoas vão caminhar. A gente até brincou que vai lançar o prêmio dos maiores maratonistas do carnaval”, explica a produtora cultural que coordena o circuito, Dayse Hansa.

Nesse primeiro dia de carnaval, cada trecho iniciará com a lavagem do circuito, que será realizada por grupos de matriz africana, com o objetivo de deixar as melhores energias por onde a festa acontecerá.

O projeto Circuito Brasília em Folia foi promovido pelo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), com recursos de emendas parlamentares. As regras possibilitaram a parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, que é a gestora do carnaval.

Plataforma da Diversidade

8h – Lavagem do circuito – Grupo Groove do Bem

10h – Rebu convida Bloco Sapatônica

13h – Rebu – O Bloco

Setor Carnavalesco Sul

8h – Lavagem do Circuito – Grupo Folha Seca Afropercussão

11h – Bloco Folha Seca

13h – Bloco Na Batida do Morro

Plataforma Monumental

8h – Lavagem do Circuito – Grupo Asè Dudu – Via S2 (altura da Biblioteca Nacional)

Trio elétrico (Eixo Monumental)

8h – Lavagem do Circuito – Grupo Asè Dudu

Trio Elétrico (Via S2)

15 às 19h – Bloco das Braba

Fanfarra (Via S2)

17h – Boi do Seu Teodoro

Os blocos tradicionais, que já desfilam desde o pré-carnaval, no último final de semana, continuam fazendo a festa no avião de Brasília e em várias cidades satélites. Confira a programação dos blocos que saem às ruas neste sábado.

CarnaVitrola – 16h às 22h – Eixão Norte, na altura da 211 Norte – Asa Norte

Mama Tá Difícil – 10h às 19h – Setor Comercial Sul – Asa Sul

Mvuka – 17h às 22h – Setor de Diversões Sul – Praça Central Conic – Asa Sul

Pais e Filhos – 10h às 16h – Mini Trio – Estacionamento 12 do Parque da Cidade – Asa Sul

Rebu O Bloco – 10h às 19h – Espaço Eixo Cultural Ibero-americano – Eixo Monumental

Concentra Mais Não Sai – 15h às 22h – EQN 404/405 – Asa Norte

Na Batida do Morro – 13h às 19h – Setor Comercial Sul (Quadras 4 e 5) – Asa Sul

Galinho de Brasília – 14h às 22h – SBS 3/4, estacionamento da Caixa Cultural – Asa Sul

Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc) – 16h às 22h – entre o Cruzeiro Novo e o Cruzeiro Velho – Cruzeiro

Bloco Baile da Piki – 14h às 22h – Praça Estação 16 Sul, em frente ao metrô Arniqueiras – Águas Claras

Mamãe Taguá – 13h30 às 20h30 – Taguaparque – Estacionamento do Centro Cultural – Taguatinga

Araaxxta – 16h às 00h – salão comunitário – Candangolândia

Brincantes do Gama – 15h às 19h – Praça Lourival Bandeira (do Cine Itapuã) – Gama

Calango Misturado – 14h às 19h – Quadra 2, Área Especial – Varjão

Bloco Alafia – 16h às 23h – EQNP 1/5 Área Especial – Ponto de Cultura Filhos do Quilombo – Ceilândia

CarnaRock – 14h às 22h – QNN Quadra 32 Área Especial G – Ceilândia

Fonte: EBC GERAL