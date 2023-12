Programa Talentos do Futuro encerra as atividades de 2023 nos distritos da Ponta do Abunã

Além dos atletas, os familiares também puderam acompanhar o torneio que foi realizado

Para marcar o encerramento das atividades de 2023 do Programa Talentos do Futuro na Ponta do Abunã, foi realizado no domingo (17) um encontro das escolas no Campo Somerão, no distrito Extrema. O programa é realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

O evento foi realizado pela Academia de Futebol de Extrema, e reuniu cerca de 400 alunos matriculados no programa, que participaram do torneio de confraternização, nas categorias do sub-8 até o sub-17. Participaram do evento atletas dos distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema, Nova Califórnia e Kaxarari.

A confraternização foi realizada durante todo o domingo e além do torneio, as famílias também puderam acompanhar a apresentação da fanfarra Bamarps, do Acre, entrega de presentes com a participação do Papai Noel, almoço com as famílias, brincadeiras e ainda a presença de autoridades.

De acordo com Ananias, um dos responsáveis pelo programa na Ponta do Abunã, o evento é o fechamento de um ano especial de atividades. “Foi um dia bastante especial para os atletas do Talentos do Futuro. Esse torneio de encerramento é a oportunidade de enaltecer o trabalho que é realizado nos distritos, agradecer o apoio da Semes e o carinho com nossas crianças”, disse Ananias.

A secretária da Semes, Ivonete Gomes, participou do encerramento e destacou a importância e o avanço do programa nos distritos. “Essa festa de encerramento mostra a importância do trabalho que é desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho. É lindo ver as crianças e jovens dos nossos distritos se dedicando ao futebol. Um trabalho que vai continuar no ano que vem e esperamos a participação de mais alunos para deixar o programa ainda mais especial”, finaliza Ivonete Gomes.

O Programa Talentos do Futuro atende a mais de 2 mil crianças no município de Porto Velho. O objetivo é democratizar o acesso de crianças e jovens ao esporte. A Semes oferece profissionais qualificados, materiais esportivos, uniformes e lanches para os atletas. A expectativa para o ano que vem é que as aulas nos distritos comecem a partir de fevereiro.

