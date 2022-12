Congresso de Compras Públicas do Estado de Rondônia acontece nos dias 19 e 20 de dezembro, em Porto Velho

A Casa da Cultura Ivan Marrocos está com exposições acontecendo até o final do mês de dezembro. Na Galeria Afonso Ligório, a Exposição “Um lago chamado Cuniã”, representa as belezas da região do Lago do Cuniã, no baixo Madeira, sob o olhar do artista Flávio Dutka. Na Galeria Forte Príncipe da Beira, a Exposição “Na beira do Rio”, do artista Homero Santos, com esculturas que retratam a vida dos ribeirinhos. Já no Hall de Entrada está sendo realizada também, a Exposição do artista plástico Ovalcir, com o tema Apocalipse, que segue até o dia 31 de dezembro.

A Fundação Cultural do Estado – Funcer oferece aos artistas o espaço da Casa da Cultura Ivan Marrocos, para exposição de artes visuais, esculturas, artesanatos, lançamento de livros e outros tipos de exposições culturais, e o diretor do complexo cultural, Alisson Cortez convida a população para neste período de férias, reservar um momento para apreciar as obras de arte, disponíveis. “Convidamos a todos para prestigiarem os artistas locais que retratam em forma de arte, as belezas de Rondônia. Temos aqui um espaço agradável, aconchegante para que todos se sintam muito bem”, afirmou.

O complexo cultural é composto pelas Galeria Afonso Ligório, Galeria Forte Príncipe da Beira, Biblioteca de Artes de Rondônia e pelo espaço aberto Quintal Carambola, além do hall de entrada e superior.

O governador Marcos Rocha enfatizou que o espaço está aberto para acolher todos os tipos de manifestações culturais. “Nosso objetivo é proporcionar este ambiente como referência quando se trata de cultura, tanto para o público como para os artistas que precisam mostrar o seu trabalho que conta a história do nosso estado, reforça a nossa identidade e traz reconhecimento”, ressaltou.

Augusto Batista, responsável pelos agendamentos das atividades desenvolvidas na Casa de Cultura, explica que, para utilizar o espaço é necessário encaminhar um e-mail para [email protected] e fazer a solicitação. “Os três espaços podem ser requisitados todos os meses. Em cada galeria acontecem 12 exposições por ano. Através do e-mail vamos formalizar o ofício e direcionar os artistas para algum espaço da casa”, destacou.

A Funcer, disponibiliza a infraestrutura do Centro Cultural e a divulgação das exposições e programação geral. A Casa de Cultura Ivan Marrocos está localizada na Avenida Carlos Gomes, n° 563, Bairro Caiari, em Porto Velho. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 e aos sábados, das 9h às 14h.

Fonte: Governo RO