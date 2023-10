Congresso de mulheres vai divulgar pesquisa sobre como a Europa vê o agronegócio brasileiro

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará leilão eletrônico para a compra de 26.733 unidades de óleo de soja refinado, embalado em recipientes de 900 ml. A aquisição atenderá à demanda do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), assegurando recursos por meio do Plano de Trabalho ADA nº 02/2023.

O leilão está agendado para esta sexta-feira (27.10), sendo realizado na modalidade “viva-voz”, utilizando o Sistema de Comercialização Eletrônica da Conab (SISCOE), com sede em Brasília-DF. A interligação ocorrerá por meio das Bolsas de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros.

As empresas participantes devem estar devidamente cadastradas e em conformidade com as normas e regulamentos estabelecidos para a participação. Isso inclui estar em situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), possuir habilitação jurídica, além de regularidade fiscal federal e trabalhista.

Fonte: Pensar Agro