Congresso promulga mudança sobre perda de nacionalidade brasileira

O Fortaleza teve uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Corinthians hoje no Castelão, garantindo seu lugar na final inédita da Sul-Americana contra LDU (EQU) ou Defensa y Justicia (ARG). Os gols foram marcados por Yago Pikachu e Tinga.

Desde o início do jogo, o Fortaleza dominou o Corinthians, mas só conseguiu marcar no segundo tempo. Em apenas 10 minutos, Pikachu e Tinga construíram o placar, aproveitando erros do jogador Fábio Santos. Na partida de ida, as equipes haviam empatado em 1 a 1 na Neo Química Arena.

Mesmo com algumas mudanças feitas pelo técnico Mano Menezes, o Corinthians permaneceu com a mesma postura sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O time não teve um bom desempenho, tanto na defesa quanto no ataque, e sofreu muito pelos lados do campo.

Enquanto o Fortaleza continua sonhando com o título sul-americano inédito, o Corinthians encerra mais uma temporada sem títulos e fica apenas com o Brasileirão, ocupando a 13ª colocação atualmente. O outro finalista será decidido amanhã, já que na partida de ida a LDU venceu o Defensa y Justicia por 3 a 0 no Equador e pode até perder por dois gols de diferença para avançar.

O Corinthians, abalado, enfrentará o Flamengo no sábado na Neo Química Arena, enquanto o Fortaleza, em clima de festa, receberá o América-MG no domingo.

Durante o jogo, houve muita pressão e polêmicas. O Fortaleza impôs seu jogo desde o começo e teve várias chances de marcar. Logo aos dois minutos, houve um possível pênalti não marcado em um chute de Yago Pikachu que bateu no braço de Lucas Veríssimo. O Corinthians teve uma chance clara de gol com Renato Augusto e Yuri Alberto, mas o goleiro João Ricardo fez uma boa defesa.

No segundo tempo, o Fortaleza manteve a pressão e o Corinthians não conseguiu resistir. Aos 4 minutos, Titi venceu no jogo aéreo contra Lucas Veríssimo, Pikachu passou por Fábio Santos e marcou o primeiro gol. Aos 10 minutos, depois de um rebote de escanteio, Bruno Pacheco fez um cruzamento e Tinga marcou de cabeça, ampliando para 2 a 0. A partir daí, o Fortaleza administrou a vantagem e o Corinthians não teve força para reagir e criar oportunidades claras de gol.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 x 0 CORINTHIANS

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 3 de outubro de 2023

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e Jhon León (COL)

Árbitro de Vídeo: (VAR): Nicolás Gallo (COL)

Cartões amarelos: Pochettino e José Welison (Fortaleza) e X (Corinthians)

Público e renda: 60.451/R$ 1.829,561

GOLS

Fortaleza: Yago Pikachu e Tinga, aos 4 e 10 minutos do 2T

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison (Lucas Crispim), Caio Alexandre (Lucas Sasha) e Pochettino (Pedro Augusto); Yago Pikachu, Guilherme (Machuca) e Lucero (Thiago Galhardo). Técnico: Vojvoda.

Corinthians: Cassio, Fagner (Bruno Méndez), Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Moscardo (Wesley), Maycon e Renato Augusto; Rojas (Gustavo Mosquito), Romero (Giuliano) e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes

