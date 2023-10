Conheça as melhores cervejas do Norte do Brasil

Rótulos de Manaus, Belém e Porto Velho foram consideradas as três melhores do concurso e seguem para a final nacional que será em dezembro

A Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), divulgou nesta sexta-feira (20), em evento realizado na Cervejaria Cabôca, em Belém (PA), os rótulos medalhistas da etapa Norte da 3ª Copa Cerveja Brasil. A fase do concurso nacional abrange os sete estados dda região e recebeu amostras de 20 cervejarias, volume que corresponde a mais da metade da quantidade de fábricas registradas.

“A região Norte é, segundo o anuário do MAPA, a que tem a menor quantidade de indústrias mas em compensação foi a que mais cresceu de 2021 para 2022. Além disso é também uma das mais criativas, com frutas que ingredientes que conferem sabores e características únicas,” avalia o presidente da Abracerva, Gilberto Tarantino.

Ao todo foram distribuídas vinte medalhas sendo sete de ouro, cinco de prata e oito de bronze, além das premiações Best of Show (BOS).

Segundo avaliação técnica dos jurados a melhor cerveja do concurso, medalha de ouro Best of Show, foi a Belgian Blond Ale da cervejaria Rio Negro, de Manaus (AM); a medalha de prata Best of

Show ficou com a Guajará Ciclon, uma Juicy IPA da Cervejaria Cabôca, de Belém (PA), e o bronze foi para a German Pilsner, da Cervejaria Louvada, de Porto Velho (RO). As três Best of Show ganharam inscrições para a Copa Cervezas de America.

Quem recebeu o título de melhor cervejaria, com base na quantidade e no tipo de medalhas recebidas, foi a Cervejaria Louvada. A melhor micro cervejaria do concurso, prêmio para fábricas com volume anual de até 600 mil litros, foi a manauara Rio Negro Já a melhor cigana foi a Araguaia, de Marabá (PA).

Todas as medalhistas da Etapa Norte participam em dezembro da final nacional da Copa Cerveja Brasil. Cervejarias que receberem medalha de ouro neste momento ganharão uma inscrição no concurso internacional World Beer Cup.

Além da etapa Norte já foram realizadas etapas Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste e foram distribuídas 219 medalhas e avaliadas 731 amostras. Em novembro, a associação realiza a etapa regional Sul, em Curitiba (PR).

A relação das medalhistas pode ser acessada em https://abracerva.com.br.

Abracerva

A Abracerva, Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, é uma organização sem fins lucrativos que tem a missão de proteger, desenvolver e democratizar a cerveja artesanal brasileira. É a maior entidade do setor e representa diretamente 800 pequenas cervejarias, brewpubs, bares, distribuidores, fornecedores e profissionais que trabalham no segmento. A Abracerva acredita na máxima “beba menos, beba melhor”. Conheça https://abracerva.com.br.