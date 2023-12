Conheça o ap de milhões de Anna Carolina Bassi, em Miami: ‘por Marcelo Passarelli’

Desde que se entende por gente, Anna Carolina Bassi mantém uma paixão avassaladora por Miami. Com apenas 12 anos, teve um contato mais íntimo com a cidade durante uma viagem acompanhada dos pais. O coração da então menina disparava sem qualquer motivo aparente.

“Dentro de mim, sentia algo diferente que não sabia explicar”, diz a estilista paulistana, hoje com 49. Consagrada na indústria da moda, no mundo da influência digital, casada e mãe de dois filhos, Carol deu um passo importante ao comprar um apartamento em Sunny Isles em meados de 2020, no auge da pandemia, no mesmo prédio onde vive sua irmã. “Hoje, sei que todo aquele sentimento era a vontade latente de estabelecer um lar.”, disse ela.

Com cerca de 320 metros quadrados, o apê é uma espécie de refúgio de férias da família. A intenção é que o lugar continue assim e que o Brasil seja a residência oficial. Foi necessário quase um ano para deixar o espaço do jeito que a famosa desejava. O décor foi assinado por Marcelo Passarelli e evoca a aura vibrante de sua obra na moda. O apartamento tem personalidade e é lúdico. Os móveis são, em sua maioria, projetados por designers. Os objetos e livros fazem parte do garimpo e da história da família. A cozinha lavanda toda em laca é o xodó da paulistana, assim como a mesa de jantar que vai mudando de tom de acordo com a luz que entra das portas da varanda. Confira alguns cliques:

