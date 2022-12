Conheça o caminho possível de cada seleção nos mata-matas da Copa do Mundo

Está chegando a hora da decisão na Copa do Mundo FIFA Qatar-2022. Os 16 inscritos participantes da fase final do torneio serão conhecidos até sexta-feira. E, no sábado, a bola já vai começar a rolar para os mata-matas.

Mas, será que você já sabe o que aguarda a sua seleção preferida nos gramados do Oriente Médio?

O FIFA+ apresenta abaixo o caminho que cada equipe precisará trilhar para chegar à decisão do título mundial, dia 18 de dezembro, em Lusail. Esse material será atualizado ao fim de cada dia de disputas.

Enquanto isso, que tal dar os seus palpites sobre os classificados de cada grupo e os vencedores da reta final da Copa?

Fase final da Copa do Mundo-2022

Oitavas de final

Jogo 49 : Holanda x Estados Unidos Jogo 50 : Argentina x Austrália Jogo 51 : Inglaterra x Senegal Jogo 52 : França x Polônia Jogo 53 : Primeiro colocado do Grupo E x Segundo colocado do Grupo F Jogo 54 : Primeiro colocado do Grupo G x Segundo colocado do Grupo H Jogo 55 : Primeiro colocado do Grupo F x Segundo colocado do Grupo E Jogo 56 : Primeiro colocado do Grupo H x Segundo colocado do Grupo G

Jogo 57 : Vencedor do jogo 49 x Vencedor do jogo 50

semifinais

Jogo 61 : Vencedor do jogo 57 x Vencedor do jogo 58 Jogo 62 : Vencedor do jogo 59 x Vencedor do jogo 60

Disputa do 3º lugar

Jogo 63 : Vencedor do jogo 61 x Vencedor do jogo 62

Final

Jogo 64 : Vencedor do jogo 61 x Vencedor do jogo 62

Fonte: Agência Esporte