Conheça o Pai de Yasmin Brunet que postou vídeo emocionante da filha: ‘Argentino’

A mãe de Yasmin Brunet, o Brasil todo conhece. Mas e o pai? O ex-marido de Luiza e pai de seus dois filhos, Yasmin, de 35 anos, e Antônio, de 25, é o discreto empresário argentino Armando Fernandez. No início da semana, ele postou um vídeo com imagens da filha desde pequena, com a trilha sonora “Velha infância”, dos Tribalistas.