Conheça os benefícios das cores dos alimentos

É muito comum ouvirmos falar que quanto maior a variação de cores no prato, mais saudável é a alimentação. Segundo a nutricionista Glauce Lamoglie de Carvalho, cada cor representa a predominância de certos nutrientes e fitoquímicos, princípios ativos contidos nos alimentos que são capazes de trazer benefícios e prevenir doenças. Confira, abaixo, o que está presente em cada cor!

Vermelhos

Alimentos ricos em licopeno, um pigmento que atua como antioxidante celular.

Representantes: caqui, cereja, framboesa, goiaba, melancia, morango, nectarina, pitanga, romã e tomate, além da beterraba e do pimentão vermelho.

Amarelos e laranjas

Alimentos ricos em betacaroteno, também conhecido como pró-vitamina A, que atua como antioxidante contra radicais livres e na manutenção dos tecidos e dos cabelos; beneficia a visão noturna e melhora a imunidade .

Representantes: abacaxi, manga, maracujá, melão, milho, abóbora, ameixa, caju, carambola, damasco, cenoura, laranja, mamão, pimentão amarelo e tangerina.

Brancos

A cor é resultante da flavina, que indica alimentos ricos em minerais, como cálcio e fósforo, que ajudam na manutenção dos ossos e dentes , e carboidratos e vitamina B6, que favorecem a respiração das células e ajuda no metabolismo das proteínas.

Representantes: alho, banana, batata, cebola, couve-flor, feijão branco, maçã, pera, palmito, chuchu, cogumelo, mandioca, nabo e rabanete.

Roxos

Alimentos ricos em antocianina, um tipo de pigmento ligado à presença da vitamina B1. Essa vitamina está relacionada com a disposição; é essencial no processo de transformação dos carboidratos e outros nutrientes que ingerimos em energia. Auxilia no bom funcionamento do sistema nervoso, dos músculos e do coração.

Representantes: alcachofra, ameixa, amora, berinjela, feijão-preto, figo, jabuticaba, uva e repolho roxo.

Marrons

Alimentos ricos em fibras, auxiliam no bom funcionamento intestinal e garantem menor absorção de gorduras e controle de açúcar. Além disso, alguns alimentos desse grupo, como a castanha-do-pará, possuem selênio, um antioxidante que exerce função vasodilatadora e anticoagulante.

Representantes: cereais integrais e oleaginosas.

Verdes

A cor destes alimentos é resultante da clorofila, conhecida como um potente energético celular. Mas estes alimentos também possuem quantidades consideráveis de diversos outros nutrientes , como betacaroteno e luteína, folatos, vitaminas C e E, cálcio, ferro e potássio.

Representantes : folhas como acelga, alface, repolho, salsa, agrião, chicória, couve, espinafre, rúcula, escarola e manjericão, além de abacate, abobrinha, quiabo, pimentão verde, brócolis, vagem, kiwi, ervilha, limão e pepino.

