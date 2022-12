Conheça os perigos do jejum intermitente para a saúde

Redação EdiCase Conheça os benefícios de pular corda para a saúde

Pular corda, além de ser uma brincadeira, faz muito bem para o condicionamento físico e ajuda a emagrecer. “Pular corda é uma das atividades aeróbicas mais completas e eficientes para nosso organismo”, explica Ângela Steck, personal trainer.

De acordo com a profissional, quando essa atividade é executada da maneira correta, proporciona o fortalecimento dos membros inferiores e ajuda a melhorar a coordenação motora, o equilíbrio e a resistência cardiovascular. “Isso sem falar que é uma atividade que pode ser realizada em qualquer lugar, o custo é baixíssimo e o acessório ocupa pouco espaço, podendo ser levado para qualquer lugar”, complementa.

Benefícios para o coração

Pular corda é um exercício intenso. Por causa disso, o coração tende a trabalhar mais durante a prática, assim como também aumenta a frequência respiratória. “Isso proporciona grandes benefícios, já que o ritmo cardíaco tende a se adaptar e manter frequências cardíacas mais baixas no pós-exercício. Além disso, proporciona a hipertrofia do coração, o tornando mais eficaz no bombeamento de nutrientes e oxigênio presentes no sangue”, declara Ricardo Zanuto, nutricionista e doutor em fisiologia do exercício.

Encontre o treino ideal

Segundo Ângela Steck, o treino ideal vai de encontro com o nível de condicionamento físico do praticante. Pessoas que não se exercitam há algum tempo devem começar os treinos com séries mais curtas e aumentar gradativamente a intensidade. Essa regra também vale para os mais treinados, que devem sempre aumentar a intensidade para o corpo não se acostumar.

Cuidados importantes durante a prática

Pode parecer uma atividade física simples, mas ela exige alguns cuidados. Antes de começar a treinar, por exemplo, Ângela Steck alerta que é importante fazer um aquecimento prévio, seguido de alongamento muscular para evitar o risco de lesões. Além disso, é essencial manter uma boa hidratação durante o exercício.

“Outro ponto importante é verificar o terreno onde será realizado o treino: cimento, mármore ou asfalto, por exemplo, pedem tênis com bons amortecedores. Pisos emborrachados ou gramados reduzem o impacto e são mais recomendados”, finaliza a personal trainer.

Fonte: IG SAÚDE