Conheça os riscos do uso de antidepressivos e ansiolíticos sem orientação médica

Maaz ALI / AFP/G1 – 30.01.2023 Escombros da mesquita em Peshawar, no Paquistão

O número de mortos após o ataque a uma mesquita dentro de uma área da polícia de Peshawar , ocorrido na última segunda-feira (30), subiu para 101, informam fontes locais à mídia nesta quarta-feira (1°).

Já a quantidade de feridos está em 221, sendo que cerca de 70 deles ainda estão internados. A maior parte das vítimas é de agentes locais.

Com isso, o atentado é o mais mortal do país em cinco anos e marca o recrudescimento de grupos extremistas da área com a retomada de poder do Talibã no Afeganistão.

O ataque foi reivindicado ainda no dia 30 pelos terroristas do Tehrik-i-Taliban Pakistan ( TTP ), braço da organização afegã no país.

O crime teria sido uma resposta dos terroristas contra uma operação feita pelo serviço secreto do Paquistão contra o líder do TTP, Omar Khorasani , morto em agosto do ano passado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo