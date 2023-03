Redação EdiCase Conheça os riscos do uso de Ozempic sem prescrição médica

Criado pela indústria farmacêutica Novo Nordisk, o medicamento injetável ‘Ozempic’, que contém princípio ativo semaglutina, é utilizado no tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 que ainda não está controlada. Em conjunto com dietas e exercícios, nestes casos, o medicamento é eficaz na redução dos níveis de glicose no sangue e dos riscos de complicação de saúde.

Apesar da recente associação da substância ao emagrecimento nas redes sociais, sua ingestão nunca deve ser realizada sem indicação e acompanhamento médico. “É importante frisar que existem pessoas alérgicas à semaglutida e outras substâncias contidas no Ozempic. Sendo assim, como todo medicamento, é preciso atenção antes de indicar ou ingerir”, alerta a Dra. Thais Mussi, endocrinologista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

Cuidados com a associação de Ozempic com álcool

Como a medicação é muito usada em pacientes diabéticos , é importante evitar ou consumir álcool com moderação. Isso porque pode causar hipoglicemia ou hiperglicemia em pacientes com diabetes. A hipoglicemia ocorre mais frequentemente durante o consumo do álcool. Mesmo pequenas quantidades podem baixar o açúcar no sangue de forma significativa, especialmente quando a bebida é ingerida com o estômago vazio ou após o exercício.

Associado ao Ozempic, o risco pode ser maior, ainda mais se o paciente estiver usando outras medicações que abaixem a glicemia como insulina. Por outro lado, abuso crónico de álcool pode causar intolerância à glicose, ganho de peso e hiperglicemia.

“E se o uso da medicação é para perder peso, como o álcool é muito calórico, devemos evitar seu consumo em excesso para obter o resultado desejado do uso da medicação, que é a perda de peso. O consumo moderado de álcool, geralmente, não afeta os níveis de glicose no sangue em doentes com diabetes controlada”, explica a endocrinologista.

Interferência do remédio em outras medicações

Segundo pesquisas, o Ozempic não interfere em outras medicações , como anticoncepcionais. Não há relatos sobre diminuir efeitos do anticoncepcional, mas sempre que a mulher emagrece, a sua fertilidade aumenta e a chance de engravidar também, caso não esteja se protegendo adequadamente. “De qualquer forma, conversar com o médico sobre a combinação de medicamentos é sempre essencial”, aconselha a Dra. Thais Mussi.

Contraindicações do medicamento

O uso do Ozempic não é indicado para todas as pessoas. “Esse medicamento não é indicado, realmente, para pessoas com diabetes tipo 1 e pessoas com cetoacidose diabética – que é uma complicação aguda da diabetes mellitus tipo 1″, frisa a médica.

Além disso, a Dra. Thais Mussi chama a atenção dos pacientes que apresentem histórico familiar de um tipo de câncer chamado carcinoma medular de tireoide (CMT) ou da síndrome de neoplasia endócrina múltipla tipo 2 (NEM2). “Nesses casos, é importantíssimo entender com o seu médico se o Ozempic pode ser usado”, ressalta a especialista.

Outra questão frisada pela endocrinologista é a necessidade de deixar bastante claro que o Ozempic não é insulina. Ou seja, essa medicação nunca deve ser usada como um substituto dessa substância no tratamento de diabetes.

Por Michelly Souza

Fonte: IG SAÚDE