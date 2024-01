Conheça um pouco de Felipe Von Borstel, novo amor de Aline Campos: ‘Empresário’

Depois de 12 anos fora, morando em Paris, Milão, Miami, decidiu voltar para ficar perto da família e exercer a porção empresário. Ele é dono de um clube de música sertaneja em Santa Catarina. Assim como a atriz e bailarina, Tuto, seu apelido, é louco por natureza e atividade física. Mas sua atual paixão, além de Aline, é o projeto Ubuntu, que visa atrair parceiros para causas sociais na África.

Por lá, ele chegou a gravar um doc com crianças, relatando projetos e a cultura africana. “Uma verdadeira aula de vida e valores. Saber que estas crianças vivem em situação precária, mas ainda assim têm muita alegria e carinho no coração, é uma energia surreal, difícil de descrever em palavras”, comentou em seu perfil no Instagram. Dê uma espiadinha no Instagram do modelo: