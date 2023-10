Parque será reaberto à visitação do público no dia 25 de novembro

Faltando pouco menos de dois meses para o Natal, equipes da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) trabalham para deixar o Parque da Cidade todo decorado. A programação do Natal Porto Luz 2023 terá abertura oficial no dia 25 de novembro, com a chegada do Papai Noel e acendimento das luzes natalinas.

Estão sendo montados no parque uma árvore de LED de 35 metros, corredores de LED, árvores e ornamentos natalinos iluminados, em que a população poderá entrar para tirar fotos de dentro da decoração. Conforme o presidente da Emdur, Gustavo Beltrame, a decoração deste ano promete ser uma das maiores já feitas na capital.

“O prefeito Hildon nos pediu para que este ano a decoração fosse ainda mais bonita que a do ano passado. Então a nossa equipe, arquitetos, diretoria e técnicos, estão trabalhando desde maio no projeto. A cor da árvore será diferente da do ano passado, que também contará uma estrela com mais de 2 metros em seu topo. Ao todo, são mais de 3.500 componentes na decoração e milhares de lâmpadas. Estamos trabalhando duro e muito felizes para a população de Porto Velho”, disse.

A chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes acontecerão no dia 25 de novembro, marcando a abertura do parque. A população também vai contar com shows da equipe Kira Garcez, Bem Animados, espetáculos culturais e várias outras atividades direcionadas ao público infantil.

FECHAMENTO

O Parque da Cidade, localizado na av. Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, zona Norte de Porto Velho, está fechado para visitação pública em razão da montagem dos equipamentos e iluminação que farão parte da decoração natalina deste ano. Conforme o presidente da Emdur, o motivo é cuidar da segurança da população.

“Neste período há movimentação intensa de caminhões entrando e saindo do parque, transportando os equipamentos que serão instalados, além das equipes de profissionais que farão as instalações elétricas, profissionais no rapel, na roçagem e concretagem de novos espaços. Por isso o parque não pode ser aberto ao público, por questão de segurança”, explicou Gustavo.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO