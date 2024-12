Conquistas e avanços no turismo em 2024 evidenciam potencialidades do setor em Rondônia

Em 2024, Rondônia consolidou-se como um dos polos emergentes de turismo no Brasil, com iniciativas e eventos que destacaram suas belezas naturais, cultura e economia. Com investimentos estratégicos e um planejamento voltado à valorização de suas potencialidades, o governo do estado reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do setor, promovendo sustentabilidade e fortalecimento econômico.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os avanços do turismo evidenciam o planejamento e investimentos do governo para o desenvolvimento do setor na região. “A promoção das nossas riquezas naturais e culturais fortalece a economia local e gera oportunidades para população; 2024 foi um ano de resultados. Vamos continuar avançando, consolidando Rondônia como um destino turístico de referência no país”, ressaltou.

1ª EXPOTURISMO RONDÔNIA

Em julho, o Centro de Eventos Soraia Vilela, em Porto Velho, recebeu a 1ª ExpoTurismo Rondônia, um marco para o setor. O evento reuniu agentes turísticos, empresários e autoridades, proporcionando um espaço de troca de experiências e valorização das riquezas naturais e culturais do estado. Com um investimento superior a R$ 1,7 milhão, a Feira contou com apresentações culturais, palestras e exposições. Destaque para a presença de Nelson Nakamura, renomado pescador, que elogiou as potencialidades do estado na pesca esportiva.

CAMPEONATO DE MOTOCROSS

O “Campeonato Estadual de Motocross 2024” movimentou o estado com etapas realizadas em 12 municípios: Machadinho d’Oeste, Primavera de Rondônia, Alvorada do Oeste, Nova Mamoré, São Miguel do Guaporé, Buritis, Espigão do Oeste, São Felipe d’Oeste, Cacoal, Colorado do Oeste, Cerejeiras e Porto Velho. Ao todo, mais de 55 mil pessoas prestigiaram o evento, que contou com entrada gratuita e investimentos superiores a R$ 1,6 milhão.

Além de proporcionar lazer e integração, o Campeonato impulsionou a economia local e beneficiou setores como hotelaria, alimentação e comércio. Foram distribuídos 600 troféus e brindes, além de premiações simbólicas para os vencedores das 12 categorias. O evento consolidou o motocross como um atrativo esportivo, fomentando o turismo e a cultura regional, além de promover momentos de interação e diversão para as comunidades.

CAMPEONATO DE PESCA

A pesca esportiva em Rondônia foi um dos destaques neste ano, com competições realizadas em locais estratégicos, como São Miguel do Guaporé, Jaci-Paraná, Pimenta Bueno, Pimenteiras do Oeste, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Guajará-Mirim, dentre outras localidades. Os eventos no setor atraíram competidores e público de diferentes perfis, incluindo categorias femininas e masculinas, evidenciando o potencial turístico, ambiental e econômico do estado, além de promoverem o turismo sustentável e a valorização das comunidades locais.

Dentre as competições, o “Campeonato Gigantes de Rondônia” alcançou o objetivo de integrar a região e incentivar o turismo consciente. Dividido em quatro etapas, o evento reuniu mais de 100 equipes, com até quatro participantes por barco, incluindo piloteiros. As etapas foram marcadas por diversas capturas nos rios, e reforçou o engajamento do governo com o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais do estado.

FEIRAS E PARTICIPAÇÕES ESTRATÉGICAS

Em 2024, Rondônia também esteve presente em importantes eventos nacionais, como:

Seafood Expo, em São Paulo: o estado promoveu o Tambaqui, um dos produtos de maior destaque de Rondônia, e atraiu novos investidores para o setor pesqueiro;

Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex), em Goiânia: foram destacadas as riquezas naturais e o potencial turístico, ampliando conexões comerciais para o fortalecimento da imagem do estado como destino emergente de ecoturismo e turismo gastronômico; e

Salão de Turismo, realizada no Rio de Janeiro: Rondônia promoveu degustações de pratos típicos e houve exposição e comercialização de artesanatos, apresentações culturais e destaques para as festas regionais, como Flor do Maracujá e Festa Pomerana.

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Para melhorar a experiência dos visitantes, o governo de Rondônia investiu cerca de R$ 500 mil na instalação de 44 placas de sinalização turística em locais estratégicos, como o Mercado Central de Porto Velho. A iniciativa facilitou a navegação e o acesso aos principais atrativos naturais e culturais, demonstrando o empenho da gestão estadual em oferecer uma experiência mais acessível e enriquecedora aos turistas.

CAT DIGITAL

Criado este ano, o Centro de Atendimento ao Turista Digital (CAT Digital) é uma ferramenta inovadora que facilita o acesso às informações turísticas em Rondônia e conecta visitantes aos principais atrativos, serviços e empreendimentos locais. Lançado para modernizar o turismo no estado, é acessível por meio de um chatbot interativo, que fornece recomendações de passeios, hotéis, restaurantes e outras atividades turísticas de forma rápida e prática.

Desde o lançamento, o CAT Digital desempenha uma função importante na valorização do turismo em Rondônia. Ao aliar tecnologia e hospitalidade, a ferramenta destaca a diversidade e a riqueza de atrações, incentivando visitantes a explorarem seus destinos com maior facilidade.

ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE

De acordo com o titular da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Gilvan Pereira, 2024 foi um ano de transformação. “O turismo em Rondônia avançou significativamente, contribuindo para a economia e a sustentabilidade. Estamos trabalhando para expandir oportunidades e estabelecer o estado como destino de excelência, construindo um futuro próspero para o turismo local”, evidenciou.

