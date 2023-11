CONSCIENTIZAÇÃO Em celebração do Dia Mundial da Malária nas Américas, Prefeitura promove ação de combate a doença

Evento reuniu mais de 200 atletas de Porto Velho, Candeias do Jamari e Guayaramerín

Com o objetivo de integração e amizade através do esporte, foi realizado no último sábado (11), em Porto Velho, o Encontro Esportivo Brasil – Bolívia. Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), o evento aconteceu na Vila Olímpica Chiquilito Erse.

O jogo contou com a participação de cerca de 200 atletas do município de Porto Velho, Candeias do Jamari e da cidade boliviana de Guayaramerín. As competições foram divididas em categorias: sub-8, sub-14 e sub-16, cada uma com quatro equipes. Ao todo, 12 equipes disputaram em três categorias, sendo três times da Bolívia e nove equipes do Brasil.

A competição começou pela parte da manhã, com as eliminatórias, e, pela parte da tarde, foram realizadas as finais do Encontro. Os times da Bolívia foram os grandes campeões da competição com vitórias nas três categorias. As equipes campeãs são da Escola de Futebol The Strongest, comandadas pelo professor Dilo Muchairo. Segundo o professor, o encontro promoveu, principalmente, a amizade entre os dois países. “Queria agradecer a prefeitura de Porto Velho e a Semes pela recepção. Foi um evento incrível e estamos felizes em participar”, disse o técnico.

Todos os atletas receberam medalhas, e as equipes campeãs receberam troféus pela participação na competição. Os atletas e comissão técnica da equipe boliviana ficaram na Vila Olímpica, e receberam alimentação, lazer com ping-pong e pebolim, e ainda foram surpreendidos com a entrega de materiais esportivos fornecidos pela Semes.

Além do time do The Strongest, participaram do encontro, a equipe de futebol da Vila Olímpica, Sintevs, Aponiã, Flakids e Meninos da Favela, de Candeias do Jamari. Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o esporte tem o poder de reunir atletas de línguas diferentes, mas com a mesma paixão. “Tenho certeza que foi um sábado especial na vida dessa garotada. Deu pra ver a felicidade de cada um, em especial das equipes da Bolívia que foram os grandes campeões. Muito obrigado a todas as equipes e com certeza iremos fazer mais intercâmbio como esse”, conclui a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO