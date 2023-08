CONSCIENTIZAÇÃOMunicípio intensifica campanhas de prevenção a acidentes no trânsito envolvendo motociclistas

Iniciativa incentiva a cultura de responsabilidade e consciência entre os condutores

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e Transporte (Semtran), vem intensificando com as campanhas e blitz de prevenção de acidentes no trânsito e faz o alerta para os motociclistas quanto à forma correta de se locomover com segurança no trânsito. A medida tem como foco os condutores de motocicletas e visa a prevenção de acidentes.

Existe um número crescente de acidentes envolvendo motociclistas nas vias da cidade, sendo 40% da frota de veículos do município formada por motocicletas. “Estamos intensificando as ações educativas e preventivas com o objetivo de assegurar a segurança no trânsito e reduzir o número de sinistros. Neste cenário, estão sendo implementados programas de treinamento e palestras educativas, envolvendo também parcerias com escolas e empresas privadas. A iniciativa visa criar uma cultura de responsabilidade e consciência entre os motociclistas e demais motoristas, fundamentais para um trânsito mais seguro. É necessário chamar a atenção dos motoristas e motociclistas que estão nas ruas todos os dias, até porque, geralmente, os acidentes acontecem por imprudência, falta de atenção, distração e descuido que podem ser evitados, como falar ao telefone”, afirma o secretário da Semtran, Anderson Pereira.

Dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) indicam que 80% dos atendimentos relacionados a acidentes de trânsito são envolvendo motociclistas. De acordo com secretário da pasta, na maioria das vezes o que leva uma moto a se envolver em acidente é a imprudência do condutor, que faz manobras de risco, querendo sempre ganhar tempo e espaço. A moto é um veículo de deslocamento rápido no trânsito comparado ao carro. O motociclista consegue passar por pequenos espaços, e isso agrava muito a situação. É comum ver uma moto ultrapassar pela direita, nos corredores entre os veículos e até mesmo pelos canteiros centrais. Não respeitar a sinalização e o excesso de velocidade são atitudes que causam muitos acidentes”, analisa Anderson Pereira.

Para o agente de trânsito J. Silva, “conduzir motocicletas nas vias da cidade exige habilidades que envolvem não apenas o controle físico da moto, mas também a capacidade de antecipar e reagir adequadamente às situações de trânsito. Pilotar motocicleta exige mais do que perícia, é necessário ao condutor saber conduzir com direção defensiva, respeitar as regras de trânsito, como também saber o momento certo de transitar entre os veículos. Além disso, o setor de educação para o trânsito está realizando campanhas educativas, visando a conscientização sobre os perigos do excesso de velocidade, a importância de seguir as regras de trânsito e a necessidade de dirigir com atenção e responsabilidade. Vamos continuar intensificando a fiscalização do trânsito, aplicando penalidades a quem desrespeita as normas de trânsito, como uma forma de educar e prevenir acidentes”, disse o agente J. Silva.

Para proporcionar trânsito seguro e fluidez com eficiência nas vias, a Prefeitura também está investindo em infraestrutura viária, implantando nova sinalização e o asfalto adequado para tornar as ruas e avenidas mais seguras para todos. Essas melhorias incluem a criação de bolsões nos cruzamentos destinados aos motociclistas, a fim de evitar conflitos de tráfego.

O trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação. Assim, a Prefeitura de Porto Velho segue com as campanhas e palestras de conscientização e prevenção para redução de acidentes de trânsito.

Texto: Rando Silva

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO