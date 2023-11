CONSCIENTIZAÇÃO Sede da Prefeitura ganha iluminação dedicada à campanha Novembro Azul

Mudança provisória foi feita pela Emdur

Tudo azul no Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, no Centro da cidade. A estrutura ganhou cores novas para chamar a atenção de servidores, munícipes e visitantes sobre a saúde do homem e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer.

A mudança provisória alusiva a campanha ‘Novembro Azul’ é realizada pela Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur) e faz parte do calendário da Prefeitura, que realiza as mesmas adaptações na iluminação também na campanha ‘Outubro Rosa’, celebrada no mês passado.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa de novos casos de câncer de próstata para o triênio 2023/2025 é de 71.740 a cada ano no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma, um aumento de 8,5% em relação à estimativa anterior, que era de 65.840 casos.

Nesta terça-feira (7), a partir das 8h, acontece a abertura oficial da campanha Novembro Azul em Porto Velho. A solenidade será realizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e conta com uma série de atividades voltadas à saúde e bem-estar dos servidores.

Em Porto Velho, exames do cotidiano masculino estão disponíveis gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde, seja urbana ou rural. Além disso, todas as unidades básicas de saúde da rede municipal promovem diversas atividades alusivas à campanha Novembro Azul.

Texto: Renata Beccária

Foto: Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO