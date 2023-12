Conselho de Segurança da ONU aprova trégua entre Israel e Hamas

Reprodução/X Manifestantes se mobilizam na Argentina contra medidas de Milei

A Argentina foi palco de várias manifestações pela segunda noite seguida nessa quinta-feira (21), após o anúncio do “megadecreto” do presidente Javier Milei para desregulamentar a economia do país.

Na cidade de Córdoba, a segunda maior da Argentina, um protesto terminou em violência: um homem ficou ferido e pelo menos três pessoas foram detidas, de acordo com informações do jornal Clarín. Nas redes sociais, um vídeo mostra manifestantes sendo reprimidos violentamente pela polícia.

A manifestação reuniu 4.000 pessoas e foi convocada pelas redes sociais. Sob o slogan “Milei é fome” e gritos de “Milei, lixo, você é a ditadura”, o protesto aconteceu nas imediações do Patio Olmos, região central de Córdoba, e acompanhou outras manifestações que ocorreram em toda a Argentina, principalmente em Buenos Aires, Rosário e La Plata.

En Córdoba la policía reprime brutalmente un cacerolazo totalmente pacífico ¿Llaryora? El mejor alumno de Milei y Bullrich pic.twitter.com/qnLkevRKJK — Luciana Echevarría (@LuciEchevarria) December 22, 2023

Testemunhas ouvidas pela imprensa local afirmam que o protesto era pacífico, mas tornou-se violento após a polícia tentar retirar os manifestantes das ruas. O objetivo dos agentes policiais seria evitar o bloqueio da avenida General Paz.

Dias antes, Milei anunciou um protocolo “antipiquetes”, junto à ministra da Segurança, Patricia Bullrich, para evitar a obstrução de vias. Na ocasião, ele chegou a ameaçar cortar os benefícios sociais de quem desobedece a regra. O movimento Inquilinos Agrupados, organização de moradia da Argentina, se juntou às manifestações contra a revogação da lei de aluguel no megadecreto.

