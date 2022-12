Conselho do Desenvolvimento Econômico aprova projetos que vão fomentar a economia de Rondônia

Na última reunião do ano de 2022 realizada pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia – Conder, na terça-feira (21), o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, aprovou, na 80° reunião ordinária, mais de R$ 33,5 milhões em recursos para o impulsionamento da economia e ao estímulo ao desenvolvimento da indústria rondoniense.

A reunião foi presidida pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves, que destacou que a última reunião de 2022 foi o encerramento de um ciclo de 4 anos. “Durante esses anos nós passamos por uma pandemia, e mesmo com toda a adversidade o nosso Estado continuou crescendo, mais empresas vieram para Rondônia e mais empregos foram gerados, imagina o que vamos alcançar nos próximos anos?”, destacou o secretário.

INCENTIVO TRIBUTÁRIO

Durante a reunião foram aprovados dois projetos do Programa de Incentivo Tributário – PIT. Foi concedido à indústria do segmento de fabricação de acessórios do vestuário e papelaria, o Incentivo Tributário 85%, e à indústria do segmento de preparação de subprodutos do abate o Incentivo Tributário 80%, que juntas somam um valor de investimento de mais de R$12,4 milhões, além da geração de mais de 50 novos empregos.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, tem reforçado ações que reforçam o desenvolvimento do Estado e projetos que fortaleçam a geração de empregos. “O Conder tem a importante missão de discutir decisões e diretrizes relacionadas à política de incentivo ao desenvolvimento do Estado. Nas reuniões é fundamental o debate de projetos que realmente tragam benefícios para a sociedade. Projetos que criem empregos, que gere renda, que estimule a inovação”, disse o governador.

RECURSOS FINANCEIROS

Além dos projetos de incentivos tributários, foi autorizado a utilização do recursos Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – Fider, em R$ 20,6 milhões para a promoção da exportação e atração de investimento, aumento do índice da empregabilidade por meio Geração Emprego; execução do Espaço Empresarial Internacional na 10ª Rondônia Rural Show; desenvolvimento do setor aquícola e fomento ao mercado pet.

Compõe o Conder, os titulares das seguintes instituições: Secretaria de Estado de Agricultura – Seagri, Secretaria de Estado de Finanças – Sefin, Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, além da Federação de Agricultura e Pecuária de Rondônia – Faperon, Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia – Facer, Federação das Indústrias do Estado de Rondônia – Fiero, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia – Fecomércio, Banco da Amazônia – Basa, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Fonte: Governo RO