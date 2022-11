Conselho Estadual do Desenvolvimento Econômico aprova utilização de recursos para realização do “Domingão da CDL”, em Porto Velho

Como forma de fomentar o comércio local, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec aprovou a utilização do Recursos do Fundo de Investimento e de Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – Fider, para a realização do “Domingão da CDL’’ em Porto Velho. A aprovação aconteceu na última segunda-feira (14), durante a 79° reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado – Conder, no Palácio Rio Madeira.

A aprovação foi possível após a alteração do Decreto n° 9162 do Programa de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Mineral do Estado de Rondônia – Prodic, solicitado pela Sedec, de forma a incluir as atividades do comércio varejistas do Estado e, dessa forma, fomentar ações que aquecem a economia.

De acordo com a presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL, Joana Joanora, cada final de semana o “Domingão da CDL” movimenta mais de 50 mil consumidores. “A parceria do governo de Rondônia é de relevância, para assim, continuar trabalhando para o impulsionamento do comércio local”, ressaltou a presidente.

O Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves destacou a importância do Governo de Rondônia apoiar os projetos de fomento à economia rondoniense. “O Domingão da CDL é uma excelente oportunidade de gerar mais movimentação das lojas de Porto Velho, ajudando os pequenos negócios a se desenvolverem, gerando mais emprego e renda para a nossa Capital”, destacou o secretário.

São membros, os titulares das seguintes instituições: Secretaria de Estado de Agricultura – Seagri; Secretaria de Estado de Finanças – Sefin; Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog; Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, além da Federação de Agricultura e Pecuária de Rondônia – Faperon; Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia – Facer; Federação das Indústrias do Estado de Rondônia – Fiero; Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia – Fecomércio; Banco da Amazônia – Basa; Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

SOBRE O EVENTO:

O Domingão da CDL é uma das tradicionais ações do comércio lojista de Porto Velho e acontece nas três principais vias comerciais da Capital: Avenida Sete de Setembro, região Central, Avenida Jatuarana, zona Sul e Rua José Amador dos Reis, na zona Leste de Porto Velho, nas seguintes datas: Avenida Jatuarana: 04.12.22; Avenida Amador dos Reis 11.12.22 e Avenida Sete de Setembro: 18.12.22.

Fonte: Governo RO