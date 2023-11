Conselho Nacional de Justiça promove 2º Caminhos Literários no Socioeducativo

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), promove essa semana, a 2ª edição do ‘Caminhos Literários no Socioeducativo: Pelo Direito à Leitura’ tem como tema ‘Manifestações literárias e participação juvenil’. O evento ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro, com transmissão via YouTube para o público em geral, magistrados e demais atores do sistema de garantia de direitos. Em dezembro, a jornada será restrita à participação de adolescentes e com exposição de práticas de leitura desenvolvidas em unidades socioeducativas.

O CNJ pretende reunir adolescentes, que estão em unidades socioeducativas das diversas regiões do país, e convidados e convidadas especialistas em literatura contemporânea e demais formas de expressão, como a música, nos dias 6 e 7 de dezembro, em transmissão restrita às unidades socioeducativas. Na jornada, também será realizado o lançamento do Censo Nacional de Práticas de Leitura no Sistema Socioeducativo.

Serão cinco encontros, sendo o último no dia 13 de dezembro, ocasião em que será realizada a Primeira Conferência Livre de Cultura no Sistema Socioeducativo. Um evento fechado, voltado às unidades socioeducativas e em parceria com o Ministério da Cultura.

O ‘Caminhos Literários no Socioeducativo’ é uma das iniciativas da ação de Fomento à Leitura do Programa Fazendo Justiça, uma parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para acelerar transformações no campo da privação de liberdade.

Transmissão

A transmissão será aberta ao público geral, com emissão de certificado. A programação segue nos dias 6, 7 e 13 de dezembro, com eventos exclusivos ao público de unidades socioeducativas. A iniciativa faz parte do programa Fazendo Justiça, executado pelo CNJ em parceria com o PNUD Brasil para acelerar mudanças no campo da privação de liberdade.

? Confira a programação completa, inscreva-se e acesse os links de transmissão em https://bit.ly/caminhosliterarios2

Assessoria de Comunicação Institucional com informações do CNJ

