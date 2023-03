Construção da nova ponte de madeira sobre o rio Pardo está em andamento no município de Cacaulândia

A construção da ponte sobre o rio Pardo está em andamento. Ela liga o município de Cacaulândia ao município de Jorge Teixeira, e tem aproximadamente 50 metros. A ação do Governo de Rondônia está sendo realizada por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), que percorre todos os 52 municípios com obras de construção, manutenção e recuperação, em todas as rodovias estaduais.

Segundo o Residente de Jaru, João Paulo, essa é uma região com intensa produção agrícola e a população precisa da ponte para escoar a produção. “A ponte de madeira, que se localiza a sete quilômetros do município de Cacaulândia, irá atender às necessidades da população local”, informou.

Para o governador Marcos Rocha, na região do Vale do Jamari o agronegócio é muito forte, inclusive um dos seus nove municípios – Ariquemes, é conhecido como a capital do tambaqui, e junto aos outros municípios, ajuda o Estado de Rondônia a ser o maior produtor de tambaqui do Brasil.

De acordo com o diretor geral do DER, Eder André Fernandes, as obras de infraestrutura fazem parte do planejamento estratégico para o crescimento de cada região, entre os 52 municípios. “A construção de uma ponte sobre o rio Pardo, é necessária para as atividades desenvolvidas por moradores e suas fontes de renda”, pontou.

O município de Cacaulândia fica no Vale do Jamari com aproximadamente 300 mil habitantes, região composta pelos municípios de Buritis, Machadinho d’Oeste, Cujubim, Alto Paraíso, Monte Negro, Rio Crespo, Campo Novo de Rondônia e Ariquemes. A região é uma das mais atuantes no setor produtivo de Rondônia, e tem sido contemplada com várias ações do governo, inclusive na infraestrutura.

O morador de Cacaulândia, Nicodemos Cabral contou que a obra na região tem trazido benefícios à população, “o governo tem atendido a região do vale do Jamari com a construção de pontes e estradas, com certeza as obras vão continuar. Todas as vezes que procuramos o DER sempre recebemos respostas, e essa ponte mesmo sem a conclusão, já está boa e deixa a gente mais seguro para passar”, comentou o morador.

Fonte: Governo RO