Construção de rampa de acesso no Baixo Madeira é solicitada por Alan Queiroz

Boca do Jamari e São Carlos, comunidades pertencentes a região do Baixo Madeira, localizadas em Porto Velho, contam com serviços de deslocamento fluvial da população ribeirinha residente e de turistas. Sendo assim, com o objetivo de garantir o embarque e desembarque de passageiros das pequenas embarcações que realizam este serviço, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a construção de rampas de acesso nos locais.

Essas obras assumem um papel de relevância fundamental, pois seu propósito abrange a otimização da mobilidade de pessoas e mercadorias, o fomento da distribuição de produtos agrícolas, o aprimoramento dos serviços de saúde, educação, turismo e uma ampla gama de outras esferas que moldam o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade.

De acordo com o deputado estadual Alan Queiroz, a mobilidade no deslocamento fluvial da população ribeirinha da Boca do Jamari e de São Carlos garantirão avanços na região do Baixo Madeira. “Essa indicação representa o comprometimento em investir na infraestrutura fluvial, facilitando o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, mas também impulsiona o potencial econômico das comunidades locais, fortalecendo a base da economia regional”, ressaltou o parlamentar.

A solicitação foi encaminhada pelo gabinete do vereador Junior Queiroz (Podemos), visando atender às demandas da comunidade ribeirinha e garantir um embarque e desembarque mais acessível, satisfatório e seguro. Essa indicação reafirma o compromisso dos representantes com a promoção do bem-estar e desenvolvimento da região.

Texto: Ian Machado / Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO