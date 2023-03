Construção do Teatro Municipal de Ariquemes segue em fase de conclusão

A população ariquemense poderá contar em breve com o novo Teatro Municipal. Um anseio já esperado há anos e que agora está a poucos passos de se tornar realidade. Os serviços seguem avançados, com cerca de 98% de execução feita. Uma obra do Governo do Estado de Rondônia, sob gerenciamento e fiscalização da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp.

A equipe técnica da secretaria realiza rotineiramente a fiscalização da obra de construção, que contará com um sistema moderno de sonoplastia e luminotécnica. O Teatro Municipal possibilitará grandes espetáculos, trazendo desenvolvimento cultural para a região do Vale do Jamari. Os trabalhos seguem em fase de últimos ajustes, com previsão de entrega ainda para este mês de março, à Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Funcer.

De acordo com a coordenadora de Infraestrutura e Serviços Públicos da Seosp, Sabrina de Melo, já foram feitos os serviços de instalação de toda a rede elétrica e lógica, piso, telhado, pintura, revestimentos, palco, cenotecnia, equipamentos de sonorização, cortinas, equipamentos de sonorização, esquadrias, paisagismo e combate a incêndio e pânico.

“Os ajustes finais pedem um pouco mais de atenção, visto que temos a pretensão de entregar a obra pronta, o mais breve possível. É importante enfatizar que a obra anterior estava apenas com a estrutura de concreto levantada. O Governo do Estado, retomou as obras em 2018 e a nossa missão foi finalizar todas as instalações. O que de fato tem ocorrido e fiscalizado”, pontuou Sabrina.

Para o governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha, a conclusão das obras do Teatro Municipal de Ariquemes significa um marco para o desenvolvimento da cultura não somente do município, como também de toda a região do Vale do Jamari. “Foi um intenso trabalho até aqui, mas temos conseguido obter bom êxito, por meio da atuação da equipe técnica da Seosp, enquanto fiscalizadora e da empresa executora. Com certeza, o Teatro em funcionamento abrirá novas portas para o fomento cultural”, enfatizou.

SOBRE A OBRA

Todo o processo de construção da obra iniciou em 2006 e ficou paralisada por 15 anos. Por determinação do executivo estadual, os trabalhos foram retomados e agora está bem perto de ser entregue. O projeto do teatro prevê 3,5 mil metros quadrados de área construída, com 55 vagas de estacionamento e com capacidade para 517 pessoas na plateia. Um investimento de mais de R$ 11 milhões (onze milhões de reais), oriundos de recursos próprios do Governo Estadual.

O titular da Seosp, Erasmo Meireles, destacou que as ações desenvolvidas pela equipe de fiscalização foram realizadas com rigor, apresentando um trabalho técnico e minucioso no acompanhamento de cada etapa. “A construção do remanescente da obra do Teatro de Ariquemes segue as orientações do governador Marcos Rocha, em promover a cultura e entretenimento a todos os rondonienses. A finalização dos serviços para entrega aos ariquemenses reafirmam o compromisso da gestão em primar por trabalhos com qualidade, segurança e que proporcionem o melhor para os cidadãos”, declarou.

Fonte: Governo RO