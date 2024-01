Consumidores devem ficar atentos a lista de material escolar, alerta Procon Rondônia

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO), convida a população de Porto Velho para o lançamento da Campanha Permanente Respeite o meu espaço, que acontece no domingo (14), às 17h, no Espaço Alternativo. A mobilização, que vai contar com um estande educativo, passeio ciclístico e sorteio de bicicletas, será realizada em parceria com entidades públicas e privadas.

Segundo a diretora da Escola Pública de Trânsito (EPT), Junaia Freitas, o tema da Campanha Respeite o meu espaço se baseia no artigo 29 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB). “No trânsito, os maiores cuidam dos menores. Embora isso pareça algo simples e conhecido por todos, sabemos que, na realidade, muitas pessoas não respeitam as regras, tornando pedestres, ciclistas e motociclistas; as principais vítimas fatais em sinistros”.

São parceiros da ação, a Diretoria Técnica de Fiscalização de Trânsito (DTFAT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO) e a Federação de Ciclismo de Rondônia (Fecro).

O lançamento ocorrerá de forma simultânea em Porto Velho e outros 9 municípios de Rondônia: Ariquemes, Guajará-Mirim, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Espigão D’Oeste e Cerejeiras.

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes ressaltou que este momento servirá para integração dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). “Fortalecendo o compromisso do trabalho em parceria com objetivo de reduzir os sinistros, preservando vidas. Ser responsável no trânsito é dever de todos”, avaliou.

Programação:

Fonte: Governo RO