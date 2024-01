Consumidores devem ficar atentos à lista de material escolar, orienta Procon Rondônia

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) lançou a Campanha Permanente “Respeite o meu espaço” no domingo (14), às 17h, em 10 municípios do Estado: Ariquemes, Guajará-Mirim, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Espigão do Oeste e Cerejeiras. Em Porto Velho, a ação ocorreu no Espaço Alternativo, com o intuito de instruir os pedestres, ciclistas e condutores a respeitarem o espaço uns dos outros no trânsito, valorizando a vida.

O evento teve apoio da Diretoria Técnica de Fiscalização de Trânsito (DTFAT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO) e a Federação de Ciclismo de Rondônia (Fecro), e ainda instituições da iniciativa privada. A ação contou com desfile de ciclistas, motociclistas, camionetes e microonibus, que saiu da Escola Pública de Trânsito (EPT), no Bairro Pedrinhas, e percorreu as ruas de Porto Velho até o Espaço Alternativo, a população foi convidada a participar da ação.

A diretora da Escola Pública de Trânsito, Junaia Freitas comemorou os números alcançados com a mobilização, que se baseia no artigo 29 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB) – no trânsito, os maiores cuidam dos menores. “Na capital, 213 pessoas, entre servidores do Detran e de outros órgãos, executaram a atividade, onde tivemos 1.483 pessoas atendidas dentre ciclistas e pedestres, por meio de orientação e conscientização quanto ao uso correto das ciclofaixas. No interior, a Autarquia contou com a presença de um público de 2.954 pessoas, que prestigiaram as atividades”, disse.

Foram ofertadas orientações com o tema da Campanha através de estande educativo, com sorteio de bicicletas e passeio ciclístico.

O secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), Elcio Barony de Oliveira destacou a importância da campanha para diminuir o número de vítimas de sinistros de trânsito, elogiando o Detran e os parceiros pela mobilização da sociedade em favor de um trânsito mais respeitoso e seguro. “Nós, que somos médicos e gestores de saúde, sabemos que estamos enfrentando uma epidemia, e sofremos com tantos mutilados no trânsito. Nossos hospitais não dão conta da grande demanda gerada pelo trânsito, e isso só se altera com a Educação”, avaliou.

O diretor-geral do Detran, Léo Moraes enfatizou o significado da campanha, que tem o objetivo de instruir os pedestres, ciclistas e condutores a respeitarem o espaço uns dos outros no trânsito, valorizando a vida. “O Detran está vigilante e seguirá promovendo educação no trânsito, em Rondônia. Nossa missão é salvar vidas e contamos com a cooperação de toda a população”, evidenciou.

Fonte: Governo RO