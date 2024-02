Consumidores podem economizar na conta de luz com medidas simples no dia a dia

Especialista da Energisa lista as principais dicas de consumo consciente de energia

Independente da época do ano, a Energisa Rondônia tem se empenhado em informar a população sobre formas simples de economizar energia e, por sua vez, verificar a diferença na conta de energia no final do mês. Para a concessionária, é fundamental que as comunidades onde atua saiba a importância do consumo consciente de energia para o bolso do consumidor e para o meio ambiente.

“Medidas simples, como evitar o uso simultâneo de vários aparelhos, desligar dispositivos em stand-by e reduzir o uso do chuveiro elétrico, podem contribuir significativamente para a economia de energia ao longo do mês. No entanto, em uma região predominantemente quente como a nossa, outras dicas se tornam especialmente relevantes”, explica o analista de Eficiência Energética da Energisa, Rérisson Bessa.

Quando se trata de ar-condicionado, é essencial evitar deixar portas e janelas abertas enquanto o aparelho estiver em funcionamento, além de manter os filtros limpos e utilizar cortinas nas janelas expostas diretamente ao sol. Manter a temperatura do ar-condicionado em torno de 23 graus também pode ajudar a otimizar o consumo de energia. No caso dos ventiladores, é importante ligá-los apenas quando houver pessoas no ambiente, evitando o desperdício de energia ao deixá-los ligados sem necessidade.

A geladeira, muitas vezes subestimada como fonte de consumo excessivo, também merece atenção especial. Evitar manter as portas abertas por períodos prolongados, não colocar alimentos quentes dentro do aparelho e descongelá-lo regularmente são práticas importantes para garantir sua eficiência energética. Além disso, posicionar a geladeira longe de fontes de calor, como fornos elétricos, churrasqueiras e áreas diretamente expostas à luz solar, pode ajudar a reduzir o consumo de energia.

Rérisson ainda faz outro alerta importante. Além de adotar essas práticas, é necessário mudar os hábitos de consumo para obter resultados efetivos. Refletir sobre o padrão de consumo não apenas beneficia o meio ambiente, evitando emissões desnecessárias de gases de efeito estufa, mas também alivia o bolso de cada consumidor. “Ao implementar essas dicas de consumo consciente de energia, estamos não apenas economizando dinheiro, mas também contribuindo para um futuro mais sustentável para todos”, finaliza o especialista.

Compartilhe isso:

Publicar