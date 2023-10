Consumo de biodiesel deve bater recordes em 2023 e 2024

O consumo de biodiesel no Brasil, deverá atingir 7,6 bilhões de litros em 2023, superando os 7,4 bilhões de litros previstos anteriormente, impulsionado pelo maior consumo de diesel B. A previsão de consumo de diesel B em 2023 no país deve atingir a máxima histórica de 65,1 bilhões de litros – a previsão anterior era de 64,3 bilhões de litros.

Atualmente, o diesel B é comercializado com uma mistura de 12% de biodiesel, um número que deve aumentar para 13% em 2024, de acordo com o cronograma estabelecido pelo governo. Com essa mudança, a demanda brasileira por biodiesel é projetada para alcançar 8,5 bilhões de litros em 2024, estabelecendo uma nova máxima histórica.

As perspectivas de crescimento do PIB e safras muito positivas devem levar o país a um novo recorde de consumo de diesel B em 2024. Neste cenário, considerando a mudança da mistura do biodiesel no diesel de 12% para 13% a partir de abril, o crescimento do consumo do biocombustível deve mostrar ritmo ainda mais intenso.

Essa tendência tem beneficiado também a demanda por óleo de soja, a principal matéria-prima do biodiesel no Brasil. Enquanto em janeiro e fevereiro, o óleo de soja compôs respectivamente 73% e 77% da matéria-prima usada na produção de biodiesel, a partir de março essa participação mensal atingiu os 80%, chegando a atingir 85% em maio e julho.

De janeiro a agosto, o óleo de soja correspondeu a cerca de 82,5% de todo o insumo utilizado na produção do biocombustível. A expansão do óleo de soja tem levado a uma diminuição do uso de outras matérias-primas, com destaque para o sebo bovino, que caiu de 10% nos primeiros meses do ano para apenas 5% em agosto.

Fonte: Pensar Agro