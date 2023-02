Contar carboidrato ajuda controlar o diabetes?

Divulgação/Um Diabético Cortar diabetes é uma estratégia muito adotada por quem tem diabetes

A palavra carboidrato não é incomum à maioria das pessoas. Muitas vezes, está inserida em um contexto negativo, já que muitos relacionam o “carbo” diretamente ao ganho de peso. Mas isso não deve nos impedir de conhecer as funções do carboidrato no corpo humano. E para quem convive com diabetes, essa informação é crucial porque vai afetar, diretamente, na forma como glicemia no sangue vai ser controlada.

Tem carboidrato nas massas, pães, biscoitos, arroz, leite, fruta e em diversos outros alimentos.

O que é o carboidrato, afinal? O carboidrato é a principal fonte de energia de uma célula e é composto, basicamente, por carbono, hidrogênio e oxigênio. No corpo, ele tem um papel fundamental, nos dando energia suficiente para conseguirmos manter nossa máquina em funcionamento. Mas depois da digestão o carboidrato se transforma 100% em glicose, aquela que o diabético conhece bem.

Uma vez que o diabético tem problemas em controlar a glicose, o consumo de carboidrato fica comprometido e deve ser, também, controlado. Se comer demais, passa. Se comer pouco, falta.

Divulgação/Um Diabético O carboidrato está presente em massas, pães, frutas e outros alimentos

Vamos à contagem! A contagem de carboidratos é uma estratégia nutricional que tem como objetivo fazer o balanço entre glicemia, quantidade de carboidrato consumido e quantidade de insulina necessária no corpo. O foco é manter essa equação sempre em equilíbrio para a saúde também não sair dos trilhos.

Mas e na prática, como isso funciona? É literalmente somar a quantidade de carboidrato de todo alimento que você consumir. Ou seja, colocou arroz, feijão e batata no prato? Você deve saber a quantidade de carboidrato e adicionar à conta do dia.

Funciona para todos com diabetes Antes precisamos entender a diferença entre os dois tipos mais comuns do diabetes. O tipo 2 está relacionado aos hábitos de vida, como sedentarismo, obesidade e alimentação inadequada, que podem resultar em resistência à insulina, que é o hormônio responsável por colocar a glicose para dentro das células.

Ou seja, nesses pacientes existe a produção de insulina, mas ela não atua como deveria. Então, o tratamento é mais sobre mudança de hábitos. Neste caso, a contagem de carboidrato ajuda na hora da substituição dos alimentos. Por exemplo: se for comer arroz com batata, o ideal é diminuir a quantidade do arroz pra incluir a batata. É balancear o prato para não acontecer exageros que vão fazer a glicose subir.

Já o diabetes tipo 1 é causado por uma guerra dentro do nosso corpo. As células de defesa atacam o pâncreas, órgão que fabrica a insulina, tornando a produção do hormônio insuficiente ou até inexistente. Desta forma, a insulina deve ser inserida manualmente. Por isso que todo o processo é tão importante. O paciente deve saber a quantidade de carboidrato que consumiu para saber o quanto precisa aplicar de insulina. Aí a contagem é mais que necessária!

No portal Um Diabético você encontra um programa de educação em diabetes com mais de 15 horas de aula gratuita para te ajudar até mesmo na hora de montar um prato. Você vai ver que não precisa deixar de comer o que você gosta por conta do diabetes.

