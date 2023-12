Contas de água em atraso podem ser negociadas até dia 29 de dezembro

A fim de proporcionar a reabilitação financeira aos clientes com faturas em atraso e evitar pendências junto à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, a Diretoria Executiva da estatal publicou a Resolução N. 009/2023/CAERD-GAB, que estabelece a Política Especial de Negociação sobre o saldo devedor dos clientes particulares da Companhia, sendo aplicada em todas as unidades de atuação da empresa.

De acordo o gestor da Coordenadoria de Gestão Comercial e Negócios – CGCN, Walmir Brito, os clientes inadimplentes têm até 29 de dezembro deste ano para quitar seus débitos. “Com esta resolução, aqueles com faturas acumuladas poderão desfrutar de descontos de 95% à vista sobre juros e multas e correções monetárias, abrangendo débitos até 31 de dezembro de 2022,” afirma.

A resolução permite que clientes que não possam efetuar o pagamento integral à vista podem parcelar o valor do débito em até 12 vezes, sem juros, pelo débito corrigido, com acréscimo da impontualidade, sendo a entrada mínima de 15%.

Os clientes têm duas opções para realizar as negociações: podem dirigir-se às lojas de atendimento da Companhia ou optar pela comodidade da Agência Virtual. Além disso, podem contar com o apoio do atendente virtual “Pingo” por meio do Chatbot, digitando o número (69) 99962-9192, de qualquer lugar.

A regularização do débito impede a inclusão do nome do cliente, em órgãos de proteção ao crédito e processo judicial.

Fonte: Governo RO